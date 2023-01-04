自己人偷的！業者保險箱裝200萬「被消失」3嫌落網找回空箱

發現店內存有200萬元的保險箱憑空消失，新竹縣竹北市一家食品業者急報案，警方獲報後立即成立專案小組，擴大調閱監視器循線追查，鎖定一名員工涉嫌夥同45歲黃姓等2男犯案，利用深夜趁隙搬走保險箱，並將空箱棄置桃園山區，警方兵分多路埋伏，成功逮捕3嫌，全案移請新竹地檢署偵辦。

竹北警分局偵查隊隊長黃志鵬表示，上月4日接獲店家報案稱店內保險箱連同裡頭200萬元遭竊，分局獲報後立即成立專案小組，並報請檢察官指揮偵辦。循線追查擴大調閱監視器，意外發現店家員工是3名嫌犯之一，他憑藉著熟悉環境及內部運作，利用深夜夥同黃姓等2名男子，利用店內堆高機將具有「份量」的保險箱推到門口，3人再以人力搬上預先開來的自小客車後車廂，揚長而去。

警方抽絲剝繭，鎖定可疑犯嫌後，兵分多路，於犯嫌出沒地多日埋伏，陸續逮捕黃姓主嫌等共3名犯嫌；犯嫌供稱保險箱原本就是空的沒有錢，所以棄置在桃園山區的斜坡處；警方尋獲後，僱用小型挖土機才能順利移動沉甸甸的保險箱，並將它搬到地面。