快訊

藝人教會爆內部爭議 牧師分析台灣基督教會兩大嚴重問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

自己人偷的！業者保險箱裝200萬「被消失」3嫌落網找回空箱

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導

發現店內存有200萬元的保險箱憑空消失，新竹縣竹北市一家食品業者急報案，警方獲報後立即成立專案小組，擴大調閱監視器循線追查，鎖定一名員工涉嫌夥同45歲黃姓等2男犯案，利用深夜趁隙搬走保險箱，並將空箱棄置桃園山區，警方兵分多路埋伏，成功逮捕3嫌，全案移請新竹地檢署偵辦。

竹北警分局偵查隊隊長黃志鵬表示，上月4日接獲店家報案稱店內保險箱連同裡頭200萬元遭竊，分局獲報後立即成立專案小組，並報請檢察官指揮偵辦。循線追查擴大調閱監視器，意外發現店家員工是3名嫌犯之一，他憑藉著熟悉環境及內部運作，利用深夜夥同黃姓等2名男子，利用店內堆高機將具有「份量」的保險箱推到門口，3人再以人力搬上預先開來的自小客車後車廂，揚長而去。

警方抽絲剝繭，鎖定可疑犯嫌後，兵分多路，於犯嫌出沒地多日埋伏，陸續逮捕黃姓主嫌等共3名犯嫌；犯嫌供稱保險箱原本就是空的沒有錢，所以棄置在桃園山區的斜坡處；警方尋獲後，僱用小型挖土機才能順利移動沉甸甸的保險箱，並將它搬到地面。

竹北警分局呼籲宵小切勿以身試法，店家管理者應加強防竊防盜措施及改善監視器死角，降低自身被竊風險。

3名嫌犯利用深夜偷走裝有200萬元的保險箱，再以人力搬上預先開來的自小客車後車廂，揚長而去。記者王淑君／翻攝
3名嫌犯利用深夜偷走裝有200萬元的保險箱，再以人力搬上預先開來的自小客車後車廂，揚長而去。記者王淑君／翻攝
新竹縣竹北市一家食品業店內存有200萬元的保險箱憑空消失，警方鎖定一名員工涉嫌夥同另2男犯案。記者王淑君／翻攝
新竹縣竹北市一家食品業店內存有200萬元的保險箱憑空消失，警方鎖定一名員工涉嫌夥同另2男犯案。記者王淑君／翻攝
警方在桃園山區尋獲空保險箱，還僱用小型挖土機才能順利移動並將它搬到地面。記者王淑君／翻攝
警方在桃園山區尋獲空保險箱，還僱用小型挖土機才能順利移動並將它搬到地面。記者王淑君／翻攝
新竹縣竹北市一家食品業店內存有200萬元的保險箱憑空消失，警方多日埋伏，陸續逮回3嫌。記者王淑君／翻攝
新竹縣竹北市一家食品業店內存有200萬元的保險箱憑空消失，警方多日埋伏，陸續逮回3嫌。記者王淑君／翻攝

保險 監視器 桃園

延伸閱讀

性侵少女、女藝人外傭逍遙法外21年 闖空門大盜落網判26年8月

竊電集團代客設微型基地台、挖礦機 7人落網 台電損失1700萬

桃園男500萬現金保險箱不翼而飛 警逮2嫌剩152萬

通緝犯跨年夜趴趴走…掏槍恐嚇路人後趕去嗨倒數 新年頭一天落網

相關新聞

這千元鈔序號注意了！彰化市場出現假鈔 序號還帶嘲諷味

彰化縣永靖鄉夜市攤商最近收到千元假鈔，一群年輕人假借去玩套圈圈遊戲，卻是持假鈔消費以換鈔，據傳這批假鈔上月也曾在雲林市場...

兩天沒上班…43歲女躺客廳沙發亡 疑天冷猝死

在新北市板橋區租屋的王姓女子因兩天沒來上班，女同事察覺有異，今天會同員警、消防人員及房東上門察看，驚見王女躺客廳沙發早已...

路人呼喊、按緊急鈕 雲林55歲女闖平交道仍遭撞身亡

今天下午5點40分正逢下課、下班尖峰時刻，雲林斗六國中平交道發生一名55歲唐姓女子闖入鐵軌事件，當時台鐵2203次區間車...

自己人偷的！業者保險箱裝200萬「被消失」3嫌落網找回空箱

發現店內存有200萬元的保險箱憑空消失，新竹縣竹北市一家食品業者急報案，警方獲報後立即成立專案小組，擴大調閱監視器循線追...

她生前曾說「這句話」雲林警跨轄尋人 靠DNA為她善終

在彰化工作的雲林縣66歲李姓婦人，去年9月離開工作地後便音訊全無，家屬著急向斗六警分局報案尋人，經查她曾對友人透露輕生念...

毒品通緝犯躲遊藝場 南警臨檢查獲還查到被竊電線

37歲張姓毒品男通緝犯，昨晚10點多躲藏在台南市北區某複合式遊藝場包廂內，被執行新春擴大臨檢警員查獲，還查獲他從東區建築...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。