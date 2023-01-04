快訊

藝人教會爆內部爭議 牧師分析台灣基督教會兩大嚴重問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這千元鈔序號注意了！彰化市場出現假鈔 序號還帶嘲諷味

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣永靖鄉夜市攤商最近收到千元假鈔，一群年輕人假借去玩套圈圈遊戲，卻是持假鈔消費以換鈔，據傳這批假鈔上月也曾在雲林市場出現過，假鈔的序號都是「HR484268XD」，諧音「是不是要發了XD」，充滿嘲諷意味，警方已鎖定特定犯嫌追查中。

永靖夜市攤商最近向警方報案表示，5、6名年輕人來玩套圈圈遊戲，卻分別持千元假鈔消費，由於當時人多，攤商沒有仔細辯辨別，直到收攤清點時，才發現共收到7張千元假鈔。

這7張假鈔的序號都是「HR484268XD」，諧音「是不是要發了XD」，也有傳說中國浙江的台州方言268意指「傻子」，諧音就成了「是不是，傻子XD」，嘲諷意味濃厚。

由於日前即有相同序號的假鈔流入雲林縣菜市場攤商、店家、加油站，甚至連外送員都收過假鈔，臉書「虎尾人讚出來」還曾貼文提醒大家小心，也懷疑這批假鈔是相同犯罪集團放出來的。

永靖分駐所所長劉晏誠說，警方接獲民眾報案後已積極偵辦，目前已調閱路口監視器，掌握5名特定犯嫌，將以詐欺罪嫌通知到案說明，擴大查辦中，也提醒大家，年關將近，各類宵小蠢蠢欲動，假鈔和真鈔其實有明顯區別，民眾也可仔細比對就能避免受騙。

彰化和雲林市場都出現假鈔，假鈔序號都是「HR484268XD」，諧音「是不是要發了XD」，充滿嘲諷意味。圖／警方提供
彰化和雲林市場都出現假鈔，假鈔序號都是「HR484268XD」，諧音「是不是要發了XD」，充滿嘲諷意味。圖／警方提供
彰化和雲林市場都出現假鈔，假鈔序號都是「HR484268XD」，諧音「是不是要發了XD」，充滿嘲諷意味。圖／警方提供
彰化和雲林市場都出現假鈔，假鈔序號都是「HR484268XD」，諧音「是不是要發了XD」，充滿嘲諷意味。圖／警方提供

假鈔 夜市 彰化

延伸閱讀

彰化夜市攤商慘收7千元假鈔 流水號都是「同一組」暗藏大笑表情

影／彰化和美鵪鶉爆感染H5N1 疫情往北彰擴散

假鈔集團出沒！成員皆20多歲 彰化多個夜市攤商「整晚做白工」

彰化漁民乘自製竹筏出海未歸 海空搜救下午尋獲遺體

相關新聞

這千元鈔序號注意了！彰化市場出現假鈔 序號還帶嘲諷味

彰化縣永靖鄉夜市攤商最近收到千元假鈔，一群年輕人假借去玩套圈圈遊戲，卻是持假鈔消費以換鈔，據傳這批假鈔上月也曾在雲林市場...

兩天沒上班…43歲女躺客廳沙發亡 疑天冷猝死

在新北市板橋區租屋的王姓女子因兩天沒來上班，女同事察覺有異，今天會同員警、消防人員及房東上門察看，驚見王女躺客廳沙發早已...

路人呼喊、按緊急鈕 雲林55歲女闖平交道仍遭撞身亡

今天下午5點40分正逢下課、下班尖峰時刻，雲林斗六國中平交道發生一名55歲唐姓女子闖入鐵軌事件，當時台鐵2203次區間車...

自己人偷的！保險箱裝200萬「被消失」3嫌落網找回空箱

發現店內存有200萬元的保險箱憑空消失，新竹縣竹北市一家食品業者急報案，警方獲報後立即成立專案小組，擴大調閱監視器循線追...

她生前曾說「這句話」雲林警跨轄尋人 靠DNA為她善終

在彰化工作的雲林縣66歲李姓婦人，去年9月離開工作地後便音訊全無，家屬著急向斗六警分局報案尋人，經查她曾對友人透露輕生念...

毒品通緝犯躲遊藝場 南警臨檢查獲還查到被竊電線

37歲張姓毒品男通緝犯，昨晚10點多躲藏在台南市北區某複合式遊藝場包廂內，被執行新春擴大臨檢警員查獲，還查獲他從東區建築...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。