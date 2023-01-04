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這千元鈔序號注意了！彰化市場出現假鈔 序號還帶嘲諷味
彰化縣永靖鄉夜市攤商最近收到千元假鈔，一群年輕人假借去玩套圈圈遊戲，卻是持假鈔消費以換鈔，據傳這批假鈔上月也曾在雲林市場出現過，假鈔的序號都是「HR484268XD」，諧音「是不是要發了XD」，充滿嘲諷意味，警方已鎖定特定犯嫌追查中。
永靖夜市攤商最近向警方報案表示，5、6名年輕人來玩套圈圈遊戲，卻分別持千元假鈔消費，由於當時人多，攤商沒有仔細辯辨別，直到收攤清點時，才發現共收到7張千元假鈔。
這7張假鈔的序號都是「HR484268XD」，諧音「是不是要發了XD」，也有傳說中國浙江的台州方言268意指「傻子」，諧音就成了「是不是，傻子XD」，嘲諷意味濃厚。
由於日前即有相同序號的假鈔流入雲林縣菜市場攤商、店家、加油站，甚至連外送員都收過假鈔，臉書「虎尾人讚出來」還曾貼文提醒大家小心，也懷疑這批假鈔是相同犯罪集團放出來的。
永靖分駐所所長劉晏誠說，警方接獲民眾報案後已積極偵辦，目前已調閱路口監視器，掌握5名特定犯嫌，將以詐欺罪嫌通知到案說明，擴大查辦中，也提醒大家，年關將近，各類宵小蠢蠢欲動，假鈔和真鈔其實有明顯區別，民眾也可仔細比對就能避免受騙。
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