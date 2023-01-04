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彰化夜市攤商慘收7千元假鈔 流水號都是「同一組」暗藏大笑表情
彰化夜市攤商發現有假鈔集團成員拿千元鈔票玩遊戲，利用找零機會換回真鈔，彰縣警局員林分局永靖分駐所查出，假鈔號碼都為「HR484268XD」，已鎖定5男身分，循線偵辦中。
彰化縣內多個夜市有假鈔集團出沒，集團由一名40歲男子帶頭，集團成員都是20歲上下的年輕人，看到遊戲攤位生意好時就拿出千元假鈔說要玩遊戲，利用人多時趁亂要求業者找零，換取真鈔。
等到夜市結束營業，攤商清點鈔票時才發現收到的千元紙鈔是假鈔，整個晚上的辛苦都白費，等於是在做白工；攤商說，縣內多個夜市都有人被騙，大家也藉由手機通訊軟體相互提醒，以免受騙上當。
有攤商向彰化縣警察局員林分局永靖分駐所報警，派出所長劉晏誠今天接受媒體聯訪時說，攤商報案指在套圈圈的攤位，出現年輕人拿千元大鈔說要玩遊戲，後來攤商收到的7張千元假鈔，鈔票號碼都是「HR484268XD」。
劉晏誠說，已調閱路口監視器畫面，查出5名涉嫌男子身分，循線偵辦中。
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