快訊

破傷風疫苗也傳缺貨 食藥署急聲明：本週將放行20.5萬劑

綠營揭馬祖走私60噸龍蝦到大陸 連江縣府澄清絕無包庇

退役上校涉當共諜吸收軍官 國防部：官兵主動檢舉調查

2兒童過斑馬線停住了 「新北警車未禮讓」影片被曝光

中央社／ 新北4日電

新北市海山警分局海山派出所一輛警車，日前行經行人穿越道時，未禮讓行人優先通行，被拍下影片並公布在網路上。海山警分局表示，將依規定處以新台幣1200元以上3600元以下罰鍰，並加強員警教育。

台中市日前發生一起公車行經行人穿越道時，未禮讓行人，撞死一對母子的慘劇，也讓車輛禮讓行人的議題再度引發重視。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」今天公布一段行車紀錄器影片，影片中明顯可以看一輛警車在行經斑馬線時，在未鳴聲、亮警示燈表示執行勤務的情況下，未禮讓要通過行人穿越道的兒童，直接就開過行人穿越道，幸好這兩名兒童停下來讓警車先過，才未釀成意外。

根據影片資訊，這起事件發生在去年12月27日上午，2名學童背著書包要通過新北市板橋區長安街與漢生東路交叉口的行人穿越道時，剛好有一輛警車通過，且沒有要禮讓，學童只好駐足等待警車通過，再確認其他車輛沒有要過後才通過。

新北市海山警分局依據影片車號調查表示，海山派出所的警車於去年12月27日上午7時25分，行經漢生東路193巷，欲右轉長安街331巷時，未暫停禮讓行人先行通過，已違反道路交通管理處罰條例。

警方說，將依規定處以新台幣1200元以上，3600元以下罰鍰。針對本案，將加強教育訓練，宣導員警駕駛車輛應遵守交通法規，避免再有類似情事發生。

新北市海山警分局海山派出所一輛警車，日前行經行人穿越道時，未禮讓行人優先通行，被拍下影片並公布在網路上。YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」
新北市海山警分局海山派出所一輛警車，日前行經行人穿越道時，未禮讓行人優先通行，被拍下影片並公布在網路上。YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」

台幣

延伸閱讀

影／詭？台中男清晨蹲斑馬線 遊覽車疑視線死角撞上

影／想走斑馬線連4台轉彎車都不讓 高雄妹子無奈放棄掉頭

我也想讓啊！駕駛怨行人過馬路「滑手機、慢慢走」：讓完都紅燈了

停車禮讓行人被後車狂叭！網紅吐「5字問候」結局超療癒

相關新聞

這千元鈔序號注意了！彰化市場出現假鈔 序號還帶嘲諷味

彰化縣永靖鄉夜市攤商最近收到千元假鈔，一群年輕人假借去玩套圈圈遊戲，卻是持假鈔消費以換鈔，據傳這批假鈔上月也曾在雲林市場...

兩天沒上班…43歲女躺客廳沙發亡 疑天冷猝死

在新北市板橋區租屋的王姓女子因兩天沒來上班，女同事察覺有異，今天會同員警、消防人員及房東上門察看，驚見王女躺客廳沙發早已...

2兒童過斑馬線停住了 「新北警車未禮讓」影片被曝光

新北市海山警分局海山派出所一輛警車，日前行經行人穿越道時，未禮讓行人優先通行，被拍下影片並公布在網路上。海山警分局表示，...

路人呼喊、按緊急鈕 雲林55歲女闖平交道仍遭撞身亡

今天下午5點40分正逢下課、下班尖峰時刻，雲林斗六國中平交道發生一名55歲唐姓女子闖入鐵軌事件，當時台鐵2203次區間車...

自己人偷的！業者保險箱裝200萬「被消失」3嫌落網找回空箱

發現店內存有200萬元的保險箱憑空消失，新竹縣竹北市一家食品業者急報案，警方獲報後立即成立專案小組，擴大調閱監視器循線追...

她生前曾說「這句話」雲林警跨轄尋人 靠DNA為她善終

在彰化工作的雲林縣66歲李姓婦人，去年9月離開工作地後便音訊全無，家屬著急向斗六警分局報案尋人，經查她曾對友人透露輕生念...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。