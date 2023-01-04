高雄轎車無故遭砸 深夜聽到敲擊聲竟見愛車被砸

高雄市鳳山區大智陸橋下傳砸車事故，1名女車主在臉書地方社團，貼出愛車被砸的照片，留言質疑「鳳山治安這麼差？」，引起熱議。女車主報警後，警方已調閱相關監錄系統畫面，追查可疑滋事分子。

據了解，陳姓女車主表示，今天凌晨1點10分，聽到很大敲擊聲響，她外出查看，發現她停在大智陸橋旁的轎車，前、後擋風玻璃及右側2面車窗全被砸，連輪胎也遭洩氣。陳女立即報警，今天下午並將車子遇砸的照片，貼到臉書「鳳山在地大小事」社團，留言「鳳山治安這麼差？」、「暴力砸車！」。

網友直留言，「有點誇張了」、「停到路霸的車位了？」、「恐怖啊！」、「看起來就是針對性攻擊你的車而已」。