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兩天沒上班…43歲女躺客廳沙發亡 疑天冷猝死
在新北市板橋區租屋的王姓女子因兩天沒來上班，女同事察覺有異，今天會同員警、消防人員及房東上門察看，驚見王女躺客廳沙發早已無生命跡象，疑天冷猝死。確實死因有待檢警進一步相驗確認。
新北海山警方今天下午1時許接獲從事餐飲業的林姓女子報案，指稱其同事王姓女子（43歲）已2日未上班，多次撥打電話也未接聽，憂心發生意外。
海山警方今天下午會同消防人員連繫房東上門察看，一進門驚見王女躺在客廳沙發上，桌上還有餐點，但早已無生命跡象。
由於屋內無遭外力破壞跡象，身上也無外傷，初步排除他殺，警方已連繫王女住在高雄市的家屬北上指認。警方已報請新北地檢署檢察官相驗，進一步確認死亡原因。
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