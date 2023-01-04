兩天沒上班…43歲女躺客廳沙發亡 疑天冷猝死

在新北市板橋區租屋的王姓女子因兩天沒來上班，女同事察覺有異，今天會同員警、消防人員及房東上門察看，驚見王女躺客廳沙發早已無生命跡象，疑天冷猝死。確實死因有待檢警進一步相驗確認。

新北海山警方今天下午1時許接獲從事餐飲業的林姓女子報案，指稱其同事王姓女子（43歲）已2日未上班，多次撥打電話也未接聽，憂心發生意外。

海山警方今天下午會同消防人員連繫房東上門察看，一進門驚見王女躺在客廳沙發上，桌上還有餐點，但早已無生命跡象。