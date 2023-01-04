竊電集團租屋改電表減慢轉速 台電追償千萬違規損失

黃姓男子涉嫌組竊電集團，轉租房屋給10餘家資訊公司設機房，偷改電表減慢轉速，部分放置電腦主機挖礦比特幣；台電公司估算3年半被竊284萬度電，報案追償違規用電損失1707萬元。刑事局搜索46處機房，拘提黃等7人依詐欺、竊盜罪嫌移送。

警方調查，43歲黃姓男子是集團金主，2019年6月起出資租屋當2房東轉租，透過37歲焦姓、45歲林姓男子找租屋處及承租客戶，由水電工53歲涂姓男子在屋內設獨立電表，再改裝屋外台電電表減慢轉速，讓每期平均數千至上萬元不等電費降至數百元。

10多家資訊、科技類公司租屋設機房，犯嫌在部分機房放置電腦主機挖礦比特幣，依獨立電表以每度4至5元向公司收電費，與台電收費標準相差不遠，再統一繳電費給台電，公司對竊電不知情。

台電人員抄電表發現「指針跑太慢」，檢視電表遭破壞改裝，去年7月向刑事局報案。電信偵查大隊第一隊追查電費扣款帳戶，過濾出新北市36處、台北市5處、桃園市4處及新竹市1處，多為住宅大樓，少數是公寓。