竊電集團租屋改電表減慢轉速 台電追償千萬違規損失
黃姓男子涉嫌組竊電集團，轉租房屋給10餘家資訊公司設機房，偷改電表減慢轉速，部分放置電腦主機挖礦比特幣；台電公司估算3年半被竊284萬度電，報案追償違規用電損失1707萬元。刑事局搜索46處機房，拘提黃等7人依詐欺、竊盜罪嫌移送。
警方調查，43歲黃姓男子是集團金主，2019年6月起出資租屋當2房東轉租，透過37歲焦姓、45歲林姓男子找租屋處及承租客戶，由水電工53歲涂姓男子在屋內設獨立電表，再改裝屋外台電電表減慢轉速，讓每期平均數千至上萬元不等電費降至數百元。
10多家資訊、科技類公司租屋設機房，犯嫌在部分機房放置電腦主機挖礦比特幣，依獨立電表以每度4至5元向公司收電費，與台電收費標準相差不遠，再統一繳電費給台電，公司對竊電不知情。
台電人員抄電表發現「指針跑太慢」，檢視電表遭破壞改裝，去年7月向刑事局報案。電信偵查大隊第一隊追查電費扣款帳戶，過濾出新北市36處、台北市5處、桃園市4處及新竹市1處，多為住宅大樓，少數是公寓。
警方上月7日至20日搜索46處，查扣改裝電表46個、挖礦機6部及租賃契約、用電協議書，拘提黃等7人，犯嫌多坦承犯案，涂稱改電表每次收2萬5至3萬元。檢方聲押涂獲准，黃、焦25萬元交保、林10萬元交保，焦的黃姓妻子涉當租屋人頭以5萬元交保，黃姓主嫌的田姓女助理及涂的蔡姓女友請回。
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