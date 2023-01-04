快訊

燦笑揮手好吸睛！北一女旗隊美花車遊行獲讚賞 英媒選為本日最佳照片

聽新聞
test
0:00 / 0:00

假鈔集團出沒！成員皆20多歲 彰化多個夜市攤商「整晚做白工」

中央社／ 彰化4日電

彰化縣內多個夜市傳出有假鈔集團以找零錢為由，拿千元假鈔和夜市攤商換真鈔，有攤商在臉書貼文提醒其他攤商小心受騙上當，也已向警方報案，盼早日逮到人繩之以法。

有攤商在臉書（Facebook）貼文指稱，彰化縣內多個夜市有假鈔集團出沒，集團由一名40歲男子帶頭，集團成員都是20歲上下的年輕人，看到遊戲攤位生意好時就拿出千元假鈔說要玩遊戲，利用人多時趁亂要求業者找零換取真鈔。

等到夜市結束營業，攤商清點鈔票時才發現收到的千元紙鈔是假鈔，整個晚上辛苦都白費了，等於是在做白工；攤商說，縣內多個夜市都有人被騙，大家也藉由手機通訊軟體相互提醒，以免受騙上當。

攤商說，他們已向警方報案，希望員警趕緊把詐騙集團成員繩之以法。

圖為彰化市精誠夜市，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照
圖為彰化市精誠夜市，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照

假鈔 夜市 彰化

延伸閱讀

彰化漁民乘自製竹筏出海未歸 海空搜救下午尋獲遺體

彰化文化局邀名家揮毫送春聯 8日限量名額供索取

蕭景田彰化住處遭搜索 竟翻牆逃逸 800萬交保開心擁抱律師

自行車／彰化經典百K報名秒殺 主辦單位提醒勤加鍛鍊

相關新聞

假鈔集團出沒！成員皆20多歲 彰化多個夜市攤商「整晚做白工」

彰化縣內多個夜市傳出有假鈔集團以找零錢為由，拿千元假鈔和夜市攤商換真鈔，有攤商在臉書貼文提醒其他攤商小心受騙上當，也已向...

竊電集團租屋改電表減慢轉速 台電追償千萬違規損失

黃姓男子涉嫌組竊電集團，轉租房屋給10餘家資訊公司設機房，偷改電表減慢轉速，部分放置電腦主機挖礦比特幣；台電公司估算3年...

兩天沒上班 女子躺客廳沙發亡 疑天冷猝死

在新北市板橋區租屋的王姓女子因兩天沒來上班，女同事察覺有異，今天會同員警、消防人員及房東上門察看，驚見王女躺客廳沙發早已...

彰化漁民乘自製竹筏出海未歸 海空搜救下午尋獲遺體

56歲顏姓男子昨天疑出海工作未歸，彰化消防局獲報出動空拍機、舟艇找人，因該區域河道位在台中轄區，台中消防局也派出船艇搜救...

北市婦人騎車左切超車 遭2公車夾擊

台北市一名李姓婦人，騎機車行經萬華區萬大路時，為了超車與2輛公車發生擦撞車禍，李婦被夾在2輛公車中間，幸好萬華警方到場處...

台南小貨車追撞修路燈工程車 駕駛受困命危

台南市道172線後壁烏樹林蘭花園區附近，今近午發生小貨車追撞前方維修路燈的工程車，小貨車車頭全毀，男司機全身多處骨折一度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。