假鈔集團出沒！成員皆20多歲 彰化多個夜市攤商「整晚做白工」

彰化縣內多個夜市傳出有假鈔集團以找零錢為由，拿千元假鈔和夜市攤商換真鈔，有攤商在臉書貼文提醒其他攤商小心受騙上當，也已向警方報案，盼早日逮到人繩之以法。

有攤商在臉書（Facebook）貼文指稱，彰化縣內多個夜市有假鈔集團出沒，集團由一名40歲男子帶頭，集團成員都是20歲上下的年輕人，看到遊戲攤位生意好時就拿出千元假鈔說要玩遊戲，利用人多時趁亂要求業者找零換取真鈔。

等到夜市結束營業，攤商清點鈔票時才發現收到的千元紙鈔是假鈔，整個晚上辛苦都白費了，等於是在做白工；攤商說，縣內多個夜市都有人被騙，大家也藉由手機通訊軟體相互提醒，以免受騙上當。