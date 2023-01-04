快訊

宋逸民記者會全程未提她 小甜甜沒得到道歉「深感遺憾」

寒流來襲2街友蜷曲露宿員警送暖 嘉義縣府啟動春節關懷

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

寒流一波波，嘉義縣水上警分局水上派出所警員侯宏儒、顏維霆，元旦巡邏，行經水上自行車步道涼亭，發現2名約50多歲男街友蜷曲地板不停發抖，掏腰包買禦寒衣物、食物及暖暖包送街友，經縣府社會局訪查，這2名街友是列冊關懷的對象。

街友說，無家可歸睡公園或涼亭，鋪薄外套當床，入夜氣溫驟降，身上保暖衣物有限，撿地上紙板或民眾丟棄衣物、食物支撐。縣府社會局說，1名街友是列冊遊民，已結合嘉縣志願服務協會關懷

訪視，依其需求發放禦寒衣物及物資，連結平價旅館、社區活動中心及臨時避寒處所，讓街友安心入住，因街友選擇目前生活方式，兄姊住附近，不同意安置。

另名街友原住水上鄉，這幾天到此，與另名街友相談甚歡，相互取暖，這幾天在找房子，社工說，2人有食物物資、棉被、睡袋、毛毯等物，身上衣物足以禦寒，不同意安置，將持續追訪，感謝警方關懷街友。

縣府已請社工密集進行街友訪視關懷，確保禦寒衣物充足，並提供所需物資；街友服務，包括走動式服務及庇護性工作，有個案管理工作、收容安置服務、生活維護措施、促進自立措施、年節辦理應景活動等服務。

社會局說，因街友散居各處，需社區一起來關懷，民眾可向當地警方通報，鄉鎮市公所及村里辦公處發現街友，應主動查報，加強對弱勢民眾關懷，副縣長劉培東召集各局處啟動春節關懷方案，建置網絡通報機制，結合警政、社政、教育、衛政及村里社區，一起過好年。

水上警分局水上派出所警員侯宏儒、顏維霆，元旦巡邏，行經水上自行車步道涼亭，發現2名約50多歲男街友蜷曲地板不停發抖，掏腰包買禦寒衣物、食物及暖暖包送街友。記者魯永明／翻攝
水上警分局水上派出所警員侯宏儒、顏維霆，元旦巡邏，行經水上自行車步道涼亭，發現2名約50多歲男街友蜷曲地板不停發抖，掏腰包買禦寒衣物、食物及暖暖包送街友。記者魯永明／翻攝
水上警分局水上派出所警員侯宏儒、顏維霆，元旦巡邏，行經水上自行車步道涼亭，發現2名約50多歲男街友蜷曲地板不停發抖，掏腰包買禦寒衣物、食物及暖暖包送街友。記者魯永明／翻攝
水上警分局水上派出所警員侯宏儒、顏維霆，元旦巡邏，行經水上自行車步道涼亭，發現2名約50多歲男街友蜷曲地板不停發抖，掏腰包買禦寒衣物、食物及暖暖包送街友。記者魯永明／翻攝

街友 社工

延伸閱讀

回嘉義看火雞肉飯排隊人潮「頭殼麻麻」 在地人笑：口袋名單不能說

街友上工領紅包過好年 北市年節臨工專案150人報名

街友被偷300元…警逮竊賊後折返找人 見街友臉色發白急送醫

桃園街友打死街友 地院依傷害致死罪判關9年

相關新聞

彰化漁民乘自製竹筏出海未歸 海空搜救下午尋獲遺體

56歲顏姓男子昨天疑出海工作未歸，彰化消防局獲報出動空拍機、舟艇找人，因該區域河道位在台中轄區，台中消防局也派出船艇搜救...

北市婦人騎車左切超車 遭2公車夾擊

台北市一名李姓婦人，騎機車行經萬華區萬大路時，為了超車與2輛公車發生擦撞車禍，李婦被夾在2輛公車中間，幸好萬華警方到場處...

台南小貨車追撞修路燈工程車 駕駛受困命危

台南市道172線後壁烏樹林蘭花園區附近，今近午發生小貨車追撞前方維修路燈的工程車，小貨車車頭全毀，男司機全身多處骨折一度...

警官路口交整原是假的 真警戳破他辯「太想當警察」

新北市洪姓男子，昨天（3日）晚上，穿著掛有兩線一星階級章的警用制服，煞有其事站在福營路跟建國一路口指揮起交通，由於洪男全...

高雄少女私會網友跨年失聯2天 新北警方在五股找到

高雄市1名12歲少女不顧家長反對，跨年夜私自北上會網友參加演唱會狂歡，整夜手機不通失聯，天亮家屬焦急報案，直到2日由高雄...

酒駕等紅燈等到睡著 巡警關切...他驚醒加速落跑仍遭法辦

蔡姓男子酒駕汽車停等紅燈，號誌轉綠時，他卻睡著擋在路中間，後方巡警見狀上前關心，蔡男驚醒駕車逃離，仍遭員警攔下，其酒測值...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。