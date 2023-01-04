寒流來襲2街友蜷曲露宿員警送暖 嘉義縣府啟動春節關懷

寒流一波波，嘉義縣水上警分局水上派出所警員侯宏儒、顏維霆，元旦巡邏，行經水上自行車步道涼亭，發現2名約50多歲男街友蜷曲地板不停發抖，掏腰包買禦寒衣物、食物及暖暖包送街友，經縣府社會局訪查，這2名街友是列冊關懷的對象。

街友說，無家可歸睡公園或涼亭，鋪薄外套當床，入夜氣溫驟降，身上保暖衣物有限，撿地上紙板或民眾丟棄衣物、食物支撐。縣府社會局說，1名街友是列冊遊民，已結合嘉縣志願服務協會關懷

訪視，依其需求發放禦寒衣物及物資，連結平價旅館、社區活動中心及臨時避寒處所，讓街友安心入住，因街友選擇目前生活方式，兄姊住附近，不同意安置。

另名街友原住水上鄉，這幾天到此，與另名街友相談甚歡，相互取暖，這幾天在找房子，社工說，2人有食物物資、棉被、睡袋、毛毯等物，身上衣物足以禦寒，不同意安置，將持續追訪，感謝警方關懷街友。

縣府已請社工密集進行街友訪視關懷，確保禦寒衣物充足，並提供所需物資；街友服務，包括走動式服務及庇護性工作，有個案管理工作、收容安置服務、生活維護措施、促進自立措施、年節辦理應景活動等服務。