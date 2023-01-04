彰化漁民乘自製竹筏出海未歸 海空搜救下午尋獲遺體

56歲顏姓男子昨天疑出海工作未歸，彰化消防局獲報出動空拍機、舟艇找人，因該區域河道位在台中轄區，台中消防局也派出船艇搜救，空勤總隊也出動在空中搜尋，失蹤了快一天，直到今天下午2時9分發現顏男，搜救人員花了近15分鐘將他拉上岸，但已無呼吸心跳，經家屬確認無誤。

這起溺水意外發生在伸港鄉西濱橋附近，遺體在烏溪北岸河道尋獲，顏男的家人指出，昨天下午3點多顏男乘自製竹筏出海捕魚苗未歸，機車及私人物品在岸上。由於男子是從伸港出海，彰化消防局出動救援。