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彰化漁民乘自製竹筏出海未歸 海空搜救下午尋獲遺體

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

56歲顏姓男子昨天疑出海工作未歸，彰化消防局獲報出動空拍機、舟艇找人，因該區域河道位在台中轄區，台中消防局也派出船艇搜救，空勤總隊也出動在空中搜尋，失蹤了快一天，直到今天下午2時9分發現顏男，搜救人員花了近15分鐘將他拉上岸，但已無呼吸心跳，經家屬確認無誤。

這起溺水意外發生在伸港鄉西濱橋附近，遺體在烏溪北岸河道尋獲，顏男的家人指出，昨天下午3點多顏男乘自製竹筏出海捕魚苗未歸，機車及私人物品在岸上。由於男子是從伸港出海，彰化消防局出動救援。

海巡人員發現顏男的手機在竹筏，昨天深夜沿岸搜尋，但因天色太暗，與家屬溝通後，早上8點再前往搜尋，伸港分隊、線西分隊分別出動消防車2輛、救護車1輛、舟艇2艘、空拍機1台、消防人員7人，台中市龍井分隊也有2車、船艇1艘、3人前往搜救，沒想到最後仍傳來憾事。

56歲顏姓男子昨天疑出海工作未歸，下午尋獲時已死亡。圖／海巡署提供
56歲顏姓男子昨天疑出海工作未歸，下午尋獲時已死亡。圖／海巡署提供
56歲顏姓男子昨天疑出海工作未歸，彰化消防局獲報出動空拍機、舟艇找人，海巡署人員也一起搜救。圖／海巡署提供
56歲顏姓男子昨天疑出海工作未歸，彰化消防局獲報出動空拍機、舟艇找人，海巡署人員也一起搜救。圖／海巡署提供

彰化 溺水 漁民

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