台南小貨車追撞修路燈工程車 駕駛受困命危

台南後壁發生小貨車追撞修路燈工程車，小貨車車頭嚴重凹陷，駕駛一度受困命危。圖 ／民眾提供

台南市道172線後壁烏樹林蘭花園區附近，今近午發生小貨車追撞前方維修路燈的工程車，小貨車車頭全毀，男司機全身多處骨折一度受困，車上另名女子輕傷，兩人均送醫，其中，男子傷勢嚴重命危，詳細原因警持續釐清中。

台南市消防局119勤指中心是在今上午11點48分獲報，市道172線27.5K後壁烏樹林蘭花園區往白河方向，有工程車追撞正在維修路燈的工程車，消防局調派後壁消防分隊馳往，現場小貨車車頭嚴重凹陷、擋風玻璃碎裂，車體變形，零件散落一地。

消防隊員發現約40多歲男駕駛受困車內，臉部等處大片血漬，意識模糊左腳部骨折、頭部撕裂傷，同車女子僅有輕微擦傷意識清楚，都被送往柳營奇美醫院救治，男子傷勢嚴重，仍未脫險。