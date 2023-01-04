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警官路口交整原是假的 真警戳破他辯「太想當警察」
新北市洪姓男子，昨天（3日）晚上，穿著掛有兩線一星階級章的警用制服，煞有其事站在福營路跟建國一路口指揮起交通，由於洪男全身上下配件齊全幾可亂真，驚動派出所派員到場了解，當場戳破洪男是假警察帶回偵辦，偵詢時，洪男辯稱「就太想當警察」，警詢後依刑法158、159條移送法辦。
經調查，洪姓男子（23歲）為一家連鎖健身俱樂部擔任行政人員，因他響往警察職業，卻又沒依正常管道報考警校，逕自行前往軍用品社，購齊整套警用制服、兩線一星階級章、臂章、警棍、無線電後，於昨天（3日）晚上7時許，前往新北市新莊區福營路跟建國一路口指揮起交通。
當晚新莊警分局一名巡官，準備前往福營派出所督勤，卻見洪男穿著警察制服，站在路口指揮交通，由於交整時間已過，洪男全身配件齊全幾可亂真，這讓巡官覺得奇怪，趕緊請派出所派員前去了解。經詢問洪男「任職單位」，洪男說不出亦拿不出證明，最後才坦承是假冒警察，帶回派出所偵辦。
偵詢時，洪男坦承自己是假冒警察，還說去年12月底也穿著警用制服，來到同一路口指揮交通，問其動機則辯稱「自己真的太想當警察」才會有此行為，警方除了給鼓他勵「去報考警校」或去當義交外，警詢後依刑法158、159條移送法辦。
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