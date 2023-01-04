高雄少女私會網友跨年失聯2天 新北警方在五股找到

高雄市1名12歲少女不顧家長反對，跨年夜私自北上會網友參加演唱會狂歡，整夜手機不通失聯，天亮家屬焦急報案，直到2日由高雄警方定位發現孩子在新北市五股地區，轄區員警拿著照片四處訪查，終於找到人，通知家長平安帶回家。

據了解，少女想和北部網友一起去參加跨年演唱會，但家長認為她年紀太小而反對，沒想到少女還是偷溜，用自己的零用錢買高鐵票到板橋，再和網友一起到桃園跨年。

當天深夜家長便已發現孩子沒回家，雖然手機一直打不通，仍推測跨完年，天亮應該就會回家，沒想到元旦還是整天等不到人，連忙報案協尋。高雄市警方2日凌晨2時許，透過手機定位通報新北市蘆洲警分局五股分駐所，但範圍實在太廣，搜尋不易。