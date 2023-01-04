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酒駕等紅燈等到睡著 巡警關切...他驚醒加速落跑仍遭法辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

蔡姓男子酒駕汽車停等紅燈，號誌轉綠時，他卻睡著擋在路中間，後方巡警見狀上前關心，蔡男驚醒駕車逃離，仍遭員警攔下，其酒測值超標，警依公共危險罪嫌送辦。

警方調查，18歲蔡男日前上午8時許駕駛汽車行經台北市萬華區環河南路、桂林路口，號誌由紅轉綠卻不前行，擋住後方車輛，市保大員警在後方發覺異狀，下車上前關懷，蔡男驚醒後立刻加速駛離。

員警尾隨其後，趁隙攔下蔡男車輛，雖蔡男供稱未酒駕，但其全身散發酒氣，員警施予酒測，發現蔡男酒測值達每公升0.42毫克，蔡男見酒測值超標，才坦言剛在新北市五股區與友人徹夜飲酒，酒後駕車要到萬華找女友，警詢後依公共危險罪嫌將蔡男送辦。

警方呼籲，年關將至，民眾出席尾牙、春酒活動若飲酒，切勿酒後駕車，以免觸法同時釀成家庭破碎。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蔡男酒駕停等紅燈，在路中間睡著。記者李隆揆／翻攝
蔡男酒駕停等紅燈，在路中間睡著。記者李隆揆／翻攝
蔡男酒測值達每公升0.42毫克，遭依法送辦。記者李隆揆／翻攝
蔡男酒測值達每公升0.42毫克，遭依法送辦。記者李隆揆／翻攝

酒測 酒駕

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