酒駕等紅燈等到睡著 巡警關切...他驚醒加速落跑仍遭法辦
蔡姓男子酒駕汽車停等紅燈，號誌轉綠時，他卻睡著擋在路中間，後方巡警見狀上前關心，蔡男驚醒駕車逃離，仍遭員警攔下，其酒測值超標，警依公共危險罪嫌送辦。
警方調查，18歲蔡男日前上午8時許駕駛汽車行經台北市萬華區環河南路、桂林路口，號誌由紅轉綠卻不前行，擋住後方車輛，市保大員警在後方發覺異狀，下車上前關懷，蔡男驚醒後立刻加速駛離。
員警尾隨其後，趁隙攔下蔡男車輛，雖蔡男供稱未酒駕，但其全身散發酒氣，員警施予酒測，發現蔡男酒測值達每公升0.42毫克，蔡男見酒測值超標，才坦言剛在新北市五股區與友人徹夜飲酒，酒後駕車要到萬華找女友，警詢後依公共危險罪嫌將蔡男送辦。
警方呼籲，年關將至，民眾出席尾牙、春酒活動若飲酒，切勿酒後駕車，以免觸法同時釀成家庭破碎。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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