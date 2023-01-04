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趁醉洗劫路倒男 警逮腳踏車男送辦

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

台北市一名黃姓男子，趁著楊姓男子酒醉倒在路邊，下手將男後背包的皮夾、信用卡，隔天楊男見到信用卡遭盜刷才報警；中正一警方循線逮到黃男，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

警方表示，楊男（35歲）日前晚上11點多到酒吧飲酒，到凌晨2點多時搭計程車離去，下車後就醉倒在北市新生南路一段上，黃男（54歲）騎腳踏車路過楊男身旁，認為有機可趁，偷走楊身上背包的皮夾、信用卡。

黃得手後就跑到一旁巷弄內，搜刮玩財物後丟棄皮夾就離去，直到隔天，楊男見到信用卡遭盜刷訊息，並接獲到派出所通知有民眾撿到遺失的皮夾，到所後發現皮夾內的2000元現金不翼而飛，才發現遭竊。

中正警一分局仁愛路派出所獲報展開調查，調閱監視器後揭露整起犯罪，循線找到黃男，但黃被逮後沈默不語，不過罪證確鑿下，警方依竊盜罪嫌送辦。

中正第一分局呼籲，年關將近，飯局增多，飲酒勿開車，並應注意自身財物保管，斟酌酒量保持清醒勿讓歹徒有機可趁，警方也將持續打擊及預防各類犯罪，以維護治安平穩，確保民眾人身與財產安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黃男騎腳踏車路過楊男身旁，下手行竊楊身上的財物。記者邱奕能／翻攝
黃男騎腳踏車路過楊男身旁，下手行竊楊身上的財物。記者邱奕能／翻攝

信用 竊盜 盜刷

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