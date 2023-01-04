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影／無號誌路口七旬婦被撞手骨折 台中騎士肇逃警追查

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬張姓婦人在昨天凌晨3時許，騎機車行經東區一處無號誌路口時，與另名機車騎士發生碰撞，未料該名肇事騎士，沒有等到警方到場，隨即騎車逃逸，警方已根據車牌號碼，要聯絡黃姓車主到案，釐清肇事責任，全案將依肇事逃逸罪方向偵辦。

據查，張姓婦人（72歲）在3日凌晨3時許，騎機車沿東區十甲東路由北往南方向行駛，行經十甲東路、東英七街口時，與另名沿東英七街行駛的機車騎士，在路口碰撞，碰撞後張婦手部骨折送醫，但肇事騎士沒等警方到場，隨即駛離。

第三警分局交通分隊調閱路口監視器後，查出肇事機車的車牌，今天循線聯絡到黃姓車主，但黃否認是當時騎車的騎士，但對於誰騎車也沒有交代，將等候黃到案說明後，以釐清案情，全案將依肇事逃逸、過失傷害等罪嫌方向偵辦。

台中市七旬張姓婦人昨天凌晨騎機車行經東區時，遭另名機車騎士撞上，該騎士肇事後逃逸。圖／讀者提供
台中市七旬張姓婦人昨天凌晨騎機車行經東區時，遭另名機車騎士撞上，該騎士肇事後逃逸。圖／讀者提供
台中市七旬張姓婦人昨天凌晨騎機車行經東區時，遭另名機車騎士撞上，該騎士肇事後逃逸。圖／讀者提供
台中市七旬張姓婦人昨天凌晨騎機車行經東區時，遭另名機車騎士撞上，該騎士肇事後逃逸。圖／讀者提供

機車騎士 車主

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