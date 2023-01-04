影／無號誌路口七旬婦被撞手骨折 台中騎士肇逃警追查
台中市七旬張姓婦人在昨天凌晨3時許，騎機車行經東區一處無號誌路口時，與另名機車騎士發生碰撞，未料該名肇事騎士，沒有等到警方到場，隨即騎車逃逸，警方已根據車牌號碼，要聯絡黃姓車主到案，釐清肇事責任，全案將依肇事逃逸罪方向偵辦。
據查，張姓婦人（72歲）在3日凌晨3時許，騎機車沿東區十甲東路由北往南方向行駛，行經十甲東路、東英七街口時，與另名沿東英七街行駛的機車騎士，在路口碰撞，碰撞後張婦手部骨折送醫，但肇事騎士沒等警方到場，隨即駛離。
第三警分局交通分隊調閱路口監視器後，查出肇事機車的車牌，今天循線聯絡到黃姓車主，但黃否認是當時騎車的騎士，但對於誰騎車也沒有交代，將等候黃到案說明後，以釐清案情，全案將依肇事逃逸、過失傷害等罪嫌方向偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言