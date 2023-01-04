防搶演練超有fu 警員模擬搶匪喬裝財神爺犯案遭制伏

台南市永康警分局今上午辦理防搶演練，橋段模擬搶匪假扮財神爺至金融機關拜年趁隙行搶，幸英勇波麗士大人及時趕至順利制伏，過程逼真，不少人還受騙，笑說真的是被警界耽誤的編劇。

每年春節前夕，警政單位與金融行業都會辦理防搶演練，不過多年來大都虛應故事，新鮮感降低，也讓警方憂心宣導效果大打折扣。

永康區是南行政區人口最多，金融機關林立，防搶演練更是年度重頭戲，警方除了相關金融勤務，演練更是不可免，要讓外界耳目一新更傷透腦筋。

警方今上午結合永康農會大橋分部辦防搶演練，安排員警模擬搶匪假扮財神爺到場發放喜糖拜年，現場年節氛圍喜氣洋洋，此時正巧運鈔保全到場補鈔，搶匪突然掏槍朝天花板鳴槍，並高喊「搶刧，通通不許動!」，現場民眾一陣驚嚇，紛紛抱頭大聲尖叫，搶匪隨即以槍挾持保全駕駛運鈔車逃逸，過程中行員已悄悄將手機開啟110視訊報案。

永康警網獲報後，透過「車牌辨識系統」與「運鈔車輛GPS定位」，確實掌握搶匪逃逸路線，及展開攔查圍捕行動，搶匪為突破重重警網，喝令保全駕車直接衝撞，唯運鈔車已遭衛星鎖定系統斷油斷電，逐漸失去動力，在優勢警力團團包圍下，終於制伏搶匪，成功解救保全，並起獲作案工具及贓款等證物。

「編劇太強了！」也有路過民眾後來得知原來財神爺搶匪是警察扮演，都相當意外，還有人笑說這編劇功力不輸電影，當警察太可惜了。