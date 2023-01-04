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影／天寒地凍家門打不開 警消破門看到這一幕驚呆了
宜蘭市一名女子日前回家打不開大門，天色漸晚借住鄰居家，隔天求助警消，也連絡鎖匠來還是打不開，只好同意強行破門，花了一個多小時終於打開門一看，竟是因為磁磚遇到氣溫驟降，全部爆裂凸起，擋住大門造成無法開啟。
最近幾波寒流及冷氣團下來，在熱漲冷縮效應下，造成很多人家中或辦公處所磁磚破裂凸起，嚴重的連整個客廳及廚房的地板凸成波浪狀，有些是壁磚掉落險些砸傷人，最近一陣子地板磁磚業者生意大好，整修重鋪的案子接不完。
宜蘭分局進士派出所日前接獲勤務指揮中心通報宜蘭市凱旋路某巷內有民眾遇突發狀況需要協助，警員尤聖堯、范翕翔到場了解，吳姓女子被鎖在自家門外，表示家中大門故障無法打開，當時由於時間晚了，女子先借住鄰居家。
隔天聯繫鎖匠到場拆卸鎖頭，還是無法開啟大門，警消人員合力協助強行破門，前後花了一個多小時才把門打開。
大家推開大門後嚇了一跳，看到地面全是爆裂的磁磚，「原來是地磚爆裂凸起」緊緊堵在大門口打不開。雖然現場滿目瘡痍，但吳姓女子在寒冷的天氣下終於能夠回家，很感謝警消人員熱心協助幫忙，她住在凱旋路住家大約十年了，第一次遇到地磚爆裂的事，真的有點恐怖，快過年了，要趕快請工人來處理。
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