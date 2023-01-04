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彰化漁民出海未歸 海空協力搜救尚未尋獲

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

56歲顏姓男子昨天疑出海工作未歸，彰化消防局獲報出動空拍機、舟艇找人，因該區域河道位在台中轄區，台中消防局也派出船艇搜救，空勤總隊今天出動在空中搜尋，但目前為止還未找到人。

意外發生在伸港鄉西濱橋附近，顏男的家人指出，昨天下午3點多顏男乘自製竹筏出海捕魚苗未歸，機車及私人物品在岸上。由於男子是從伸港出海，彰化消防局出動各式消防車3輛、救護車1輛、船艇2艘、消防人員7人前往救援。

海巡人員發現顏男的手機在竹筏，昨天深夜沿岸搜尋，但因天色太暗，與家屬溝通後，早上8點再前往搜尋，伸港分隊、線西分隊分別出動消防車2輛、救護車1輛、舟艇2艘、空拍機1台、消防人員7人，台中市龍井分隊也有2車、船艇1艘、3人前往搜救。

彰化縣消防局第一大隊副大隊長吳哲佑說，今天會找人直到晚上，若沒有結果明天還是會繼續搜尋，民間救難團體也偕同，希望盡快有好消息。

56歲顏姓男子昨天疑出海工作未歸，台中、彰化消出動出動尋人。圖／彰化消防局提供
56歲顏姓男子昨天疑出海工作未歸，台中、彰化消出動出動尋人。圖／彰化消防局提供
56歲顏姓男子昨天疑出海工作未歸，彰化消防局出動空拍機、舟艇找人。圖／彰化消防局提供
56歲顏姓男子昨天疑出海工作未歸，彰化消防局出動空拍機、舟艇找人。圖／彰化消防局提供
56歲顏姓男子昨天疑出海工作未歸，台中、彰化消出動出動尋人。圖／彰化消防局提供
56歲顏姓男子昨天疑出海工作未歸，台中、彰化消出動出動尋人。圖／彰化消防局提供

空拍機 救護車

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