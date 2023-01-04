蒙古籍貨輪東引海域沈沒4人落海 馬祖巡防區漏夜搜尋

連日東北季風強勁，一艘蒙古籍貨輪昨天清晨在馬祖的東引海域沈沒，船上共有5名陸籍船員，僅1人獲救，由於海象極度惡劣，搜救任務嚴峻，目前我方派出1艦、3艇與60人次在海面上持續搜救，還出動2架次空偵機加入搜救行列，大陸方也派出3船次，兩岸還在持續搜救中，盼能有好消息出現。

馬祖第十一巡防區今天表示，昨天清晨6時50分，發現蒙古籍「LONG SHUN」貨輪在東引島西南方3浬處（限制水域內0.7浬），從雷達回跡異常變弱，並持續航外，海巡隊東引分隊值班人員在7點多趕緊以無線電VHF CH16頻道呼叫蒙古籍貨輪，但都毫無音訊。

巡防區立即通報東引分隊PP-3586艇緊急出勤前往查看，並聯繫馬祖區漁業電台協請通報附近海域船舶注意海面狀況並注意航安。

據了解，總噸位486噸的蒙古籍「LONG SHUN」貨輪，船寬9公尺，船長53公尺，算是大型貨輪，PP-3586艇抵達雷達最後鎖定位置附近海域，位於東引島西南方8.8浬(限制水域外4.6浬)發現海面有貨櫃漂流，隨後在位於東引島西南方9浬現場海域發現一名人員於一只貨櫃上待救，在將近9點將人員救上船，並在現場海域搜尋有無船隻殘骸及救生筏。

獲救人員表示，船上共有5人，均為大陸籍，因獲救者有失溫情形意識不清，巡防區人員隨即將人後送至東引衛生所就醫。