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春節前攤販進貨大批煙火 超過管制量恐遭罰150萬元
農曆春節許多人會依照習俗放鞭炮，業者看準商機大量進貨爆竹、煙火，花蓮縣消防局發現，近日有大批煙火運到縣內，由於煙火、爆竹是管制品，若販售或儲存超過管制量，最高可處150萬元罰緩，消防局提醒業者切勿隨意設攤販售爆竹煙火，並持續宣導避免觸法。
消防局表示，煙火屬於管制品，販賣煙火須附加認可標示，也有規定管制量，像是摔炮類火藥量為0.3公斤，一般爆竹煙火火藥量為5公斤，排炮、連珠炮、無紙屑炮類火藥量則是10公斤，如現場販售數量達管制量以上，須符合位置、構造、設備相關規定，並投保公共意外責任險，如商家違法，可依「爆竹煙火管理條例規定」最高處150萬元罰緩。
平常販賣爆竹煙火的攤商少量批貨販賣為觸法，不過過年期間需求量激增，有業者大量進貨，容易超過管制量而不自知。近日消防局在網路上發現有大批煙火運往縣內的消息，尚無法確定數量多寡，已蒐證鎖定目標廠商，後續將依規定查處並逕行舉發。
消防局指出，販售煙火多為攤商小本生意，罰緩金額卻高達百萬負擔過重，不希望民眾因此被罰錢，目前先大力宣導，告知業者詳細的規定內容，年前也將逐一稽查，確保公共安全。
另外，除了特殊節日因風俗民情沒有特別限制外，每天晚上10點至隔日上午7點不能放煙火，否則最高可處15萬元罰鍰。
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