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國道驚見3輛火燒車釀6人輕重傷 一度造成竹科上班混亂

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

國道3號南下寶山路段今上午發生連環追撞事故，一輛預拌混凝土車未注意車前交流道回堵，竟直接衝撞回堵的排隊車潮，當場造成3輛自小客車被撞並起火，現場造成6人受傷，其中2人傷勢較為嚴重，國道警方指出，後續將由新竹市消防局釐清起火原因。

預拌混凝土車撞上3輛自小客車，其中2車完全燃燒。記者巫鴻瑋／翻攝
預拌混凝土車撞上3輛自小客車，其中2車完全燃燒。記者巫鴻瑋／翻攝

據了解，這起事故發生在寶山路段南下99K處，靠近新竹系統交流道與寶山交流道之間，上午8時許，楊姓男子（35歲）駕駛預拌混凝土車行駛在外側車道時，疑似未注意前方從交流道回堵的車流，竟當場衝撞上去。

預拌混凝土車撞上前方的2輛汽車及1輛小貨車後，其中被撞的小貨車當場起火，因火勢猛烈，還蔓延到另外2輛被撞的汽車，其中小貨車及汽車都被燒成廢鐵，現場場面混亂，更一度造成後方嚴重回堵10公里，不少正要前往竹科上班的民眾都塞在路上。

國道警方指出，事故造成6人受傷送醫，不過傷者意識都清醒，但其中有1人重傷、1人中傷，其餘4人輕傷，駕駛皆未酒駕，將進一步釐清事故發生原因，另車輛起火交由新竹市消防局鑑識。

警方呼籲，用路人應遵守交通安全規則，行車應保持安全距離、隨時注意前方動態，不要超速不要疲勞駕駛，在接近交流道口或是塞車時，視線要看遠並提早減速，發現回堵時先按下雙黃警示燈提醒後方車輛跟著減速，並與前車保持安全距離，以維行車安全。

被撞起火的小貨車當場燒成廢鐵，事故現場煙霧彌漫。記者巫鴻瑋／翻攝
被撞起火的小貨車當場燒成廢鐵，事故現場煙霧彌漫。記者巫鴻瑋／翻攝
遭撞的自小客車被起火波及，現場燒得面目全非。記者巫鴻瑋／翻攝
遭撞的自小客車被起火波及，現場燒得面目全非。記者巫鴻瑋／翻攝

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