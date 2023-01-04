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感謝信好暖 南警助民眾找回行李獲正能量回報

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

感謝信好暖！台南市白河警分局安溪派出所所長黃源利上月30日受理女子遺失行李協助尋獲，女子事後寄感謝信到派出所，字裡行間表達對警察貼心服務感謝，更不忘祝福新年快樂，讓黃笑說年初獲溫馨祝福，充滿滿滿正能量。

據知，住台北李女，30日當天下午搭高鐵南下嘉義後轉搭計程車到後壁區安溪寮附近，發現行李箱忘記帶下車，神色慌張到安溪派出所報案「我的行李箱，不見了！」請求協助。當時值班的所長黃源利立即調閱周遭監視器找到計程車車主，也順利取回行李。

安溪派出所昨收到一則李女感謝文，文中提到「日前行李箱遺留在計程車上，想感謝當時協助找到行李箱的警員，謝謝警察幫助，祝福新年快樂」，字裡行間表達對警察貼心服務滿滿感謝，更不忘祝福警員新年快樂。

黃源利表示，新的一年開始就收到李姓民眾的親筆賀卡，令人又驚又喜，心中感到暖暖的，他說，只是做自己應該做的事，請大家支持警察。

白河警分局安溪派出所所長黃源利協助民眾找回行李。圖 ／警方提供
白河警分局安溪派出所所長黃源利協助民眾找回行李。圖 ／警方提供
台南市白河警分局安溪派出所協助民眾找回掉落在計程車上行李，事後收到來信感謝字體行間溫馨不已。圖 ／警方提供
台南市白河警分局安溪派出所協助民眾找回掉落在計程車上行李，事後收到來信感謝字體行間溫馨不已。圖 ／警方提供

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