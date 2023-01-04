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影／思念已故之子想去海邊走走 竹市警「聽風聲」追人阻憾事

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹潘姓男子1日接獲母親手機Line通話稱要到海邊走走，隨後便開車離家後未歸，潘擔心母有輕生意圖，急得像熱鍋上螞蟻，向警方報案，警方發現潘與母親通話時背景風切聲很大，研判其母位置恐在台61線西濱快速公路沿線海邊，立刻沿線尋找，終於在海山漁港停車場處尋獲潘母，經勸說安撫其情緒，成功阻止憾事發生。

警方指出，新竹市警一分局南寮派出所警員賴元慶、許永彰1月1日執行下午2到4點巡邏勤務，接獲潘男至派出所報案，指母親於當天中午開車離家後未歸，並於Line中表示要到海邊走走，言談中透露出輕生念頭。

潘男心急如焚請求警方協助，經警方了解，潘與母親手機交談時背景風切聲很大，研判渠母親的位置可能在台61線西濱快速公路沿線海邊。

警方立即循台61線沿線尋找潘母車輛，尋尋覓覓終於在海山漁港停車場處尋獲潘母，立即通知家屬到場。經警方瞭解，潘母是過於思念已故之子，難以走出喪子之痛故萌生尋短念頭，員警協同家屬在場給予安撫情緒及正向鼓勵關懷，總算化險為夷，阻止輕生念頭，待其心情較為平復後，由女兒陪同返家。

警方提醒，自殺無法解決問題，勇敢求助並非弱者！若民眾發現親友有行為異常、情緒不穩，常有自殺等負面想法，可撥打安心(防自殺)專線「1925」；遇緊急狀況立即撥打「110」請求警方協助。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

警方立即循台61線沿線尋找潘母車輛，終於在海山漁港停車場處尋獲潘母，經員警協同家屬在場給予安撫情緒及正向鼓勵關懷，總算化險為夷即時阻止輕生念頭。圖／警方提供
警方立即循台61線沿線尋找潘母車輛，終於在海山漁港停車場處尋獲潘母，經員警協同家屬在場給予安撫情緒及正向鼓勵關懷，總算化險為夷即時阻止輕生念頭。圖／警方提供

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