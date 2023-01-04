槍砲通緝犯逃亡近10年 南警新春臨檢查獲歸案

50歲高雄市薛姓男子於2013年4月因涉嫌槍砲遭判刑3年6個月，為高雄地方檢察署發布通緝在逃，已逃亡近10年，昨晚他到台南市中西區桌遊店訪友，南警擴大臨檢查獲，調查後解送地檢署歸案。

新春一開始，台南市警二分局貫徹警政署實施「威力掃蕩」及同步執行加強重要節日等專案勤務，3日夜間9點起動員40名警力針對轄區KTV、按摩養生館、網咖等處所及重要路段實施臨檢路檢勤務。

分局長朱信憲帶班執行臨檢，整個專案掃蕩成果豐碩，計查獲持有第三級毒品K他命3件3人、通緝逃犯2人、酒後駕車涉犯公共危險罪1件1人、違反社會秩序維護法1人。