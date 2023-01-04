快訊

雄三飛彈經緯儀竟送山東維修 中科院：已立即資安鑑定

強迫捐獻擴堂？宋逸民：按教友心意 沒拿任何一毛錢

槍砲通緝犯逃亡近10年 南警新春臨檢查獲歸案

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

50歲高雄市薛姓男子於2013年4月因涉嫌槍砲遭判刑3年6個月，為高雄地方檢察署發布通緝在逃，已逃亡近10年，昨晚他到台南市中西區桌遊店訪友，南警擴大臨檢查獲，調查後解送地檢署歸案。

新春一開始，台南市警二分局貫徹警政署實施「威力掃蕩」及同步執行加強重要節日等專案勤務，3日夜間9點起動員40名警力針對轄區KTV、按摩養生館、網咖等處所及重要路段實施臨檢路檢勤務。

分局長朱信憲帶班執行臨檢，整個專案掃蕩成果豐碩，計查獲持有第三級毒品K他命3件3人、通緝逃犯2人、酒後駕車涉犯公共危險罪1件1人、違反社會秩序維護法1人。

員警於昨晚11點50分臨檢民生路某桌遊館時，發現男子閃躲急忙跑進後方休息室佯裝泡茶，偵查隊員警查覺可疑上前盤檢，謊報家人證號為員警以警用載具比對照片識破，經再三反覆核對，發現該薛姓男子於2013年4月因涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例案遭判刑3年6個月，為高雄地方檢察署發布通緝在逃。多年逃亡生涯竟因今晚來臺南訪友在桌遊店為警查獲，調查後也解送地檢署歸案。

薛姓槍砲通緝犯逃亡近10年，昨深夜遭南警臨檢查獲歸案。記者黃宣翰／翻攝
薛姓槍砲通緝犯逃亡近10年，昨深夜遭南警臨檢查獲歸案。記者黃宣翰／翻攝

臨檢 通緝

延伸閱讀

通緝犯上午就喝茫騎車未戴安全帽 警交通疏導逮人歸案

通緝犯跨年夜趴趴走…掏槍恐嚇路人後趕去嗨倒數 新年頭一天落網

高雄短裙酒店妹元旦夜迎警臨檢 美腿如林排排站

影／黑幫堂主母親公祭 1500人出席 警逮4通緝犯

相關新聞

群創光電員工傳死訊 南科：已要求停工並加強工安宣導

面板大廠群創光電南科T6廠昨發生職業安全意外事故，造成一名員工不幸死亡，南科管理局表示，第一時間已依據職安法停工要求改善...

高雄爆裂物偵破！他遭職場霸凌積怨廿年 自製超陽春炸彈密謀復仇

高雄王姓男子因不滿20年前遭前同事職場霸凌，竟透過自身水電專業，看書學做炸彈，於昨天付諸報復行動，把爆裂物放在對方家門，...

春節前攤販進貨大批煙火 超過管制量恐遭罰150萬元

農曆春節許多人會依照習俗放鞭炮，業者看準商機大量進貨爆竹、煙火，花蓮縣消防局發現，近日有大批煙火運到縣內，由於煙火、爆竹...

影／天寒地凍家門打不開 警消破門看到這一幕驚呆了

宜蘭市一名女子日前回家打不開大門，天色漸晚借住鄰居家，隔天求助警消，也連絡鎖匠來還是打不開，只好同意強行破門，花了一個多...

彰化漁民出海未歸 海空協力搜救尚未尋獲

56歲顏姓男子昨天疑出海工作未歸，彰化消防局獲報出動空拍機、舟艇找人，因該區域河道位在台中轄區，台中消防局也派出船艇搜救...

蒙古籍貨輪東引海域沈沒4人落海 馬祖巡防區漏夜搜尋

連日東北季風強勁，一艘蒙古籍貨輪昨天清晨在馬祖的東引海域沈沒，船上共有5名陸籍船員，僅1人獲救，由於海象極度惡劣，搜救任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。