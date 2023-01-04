槍砲通緝犯逃亡近10年 南警新春臨檢查獲歸案
50歲高雄市薛姓男子於2013年4月因涉嫌槍砲遭判刑3年6個月，為高雄地方檢察署發布通緝在逃，已逃亡近10年，昨晚他到台南市中西區桌遊店訪友，南警擴大臨檢查獲，調查後解送地檢署歸案。
新春一開始，台南市警二分局貫徹警政署實施「威力掃蕩」及同步執行加強重要節日等專案勤務，3日夜間9點起動員40名警力針對轄區KTV、按摩養生館、網咖等處所及重要路段實施臨檢路檢勤務。
分局長朱信憲帶班執行臨檢，整個專案掃蕩成果豐碩，計查獲持有第三級毒品K他命3件3人、通緝逃犯2人、酒後駕車涉犯公共危險罪1件1人、違反社會秩序維護法1人。
員警於昨晚11點50分臨檢民生路某桌遊館時，發現男子閃躲急忙跑進後方休息室佯裝泡茶，偵查隊員警查覺可疑上前盤檢，謊報家人證號為員警以警用載具比對照片識破，經再三反覆核對，發現該薛姓男子於2013年4月因涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例案遭判刑3年6個月，為高雄地方檢察署發布通緝在逃。多年逃亡生涯竟因今晚來臺南訪友在桌遊店為警查獲，調查後也解送地檢署歸案。
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