女子邊通話邊操作ATM 警擔心遇詐卻意外發現她遭通緝
許姓女子夜裡在郵局櫃員機前，邊打電話邊操作櫃員機，似乎相當緊張，巡邏員警擔心她遇詐騙集團正操作匯款，趕上關心，查證她的身分卻發覺她遭通緝。
警方表示，1月2日晚間10點多，苓雅警分局成功路派出所員警巡邏時，發覺許姓女子（40歲）在郵局操作櫃員機的同時又講電話，似乎在苦惱著什麼；員警因詐騙集團常透過電話指示受騙民眾操作櫃員機，才上前關懷詢問。
許女當時稱只是因為家人要匯款給她，但她沒收到，才有些緊張。員警查證許女身分，從警用小電腦，竟查出她涉案通緝中，將許女帶回派出所偵辦。
據查，許女涉毒品案，去年12月15日經高雄地檢署發布通緝。許女稱自己沒收到開庭通知書，不曉得遭通緝。警方將她解送雄檢歸案。
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