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婦人搭小黃高速公路摔出車外慘死 司機不甩開車走人下場要坐牢

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

桃園市廖姓計程車司機4年前載吳姓婦人經國道一號楊梅路段時，吳婦跌出車外身亡，但廖未停車報案，反而直接離開；廖到案時供稱深受幻聽所苦，不知道吳婦掉出車外，最高法院依違背契約而遺棄罪判刑7月定讞。

廖（54歲）2019年3月4日下午6時許，搭載吳婦（58歲）欲到楊梅天成醫院看病，未料行經國道一號南向67.1公里處時，吳婦不明原因從右後座跌出車外，橫躺在外側車道和露肩中間。

廖未停車查看，也沒有協助叫救護車，反而擅自駕車離開，而是後方車輛協助報案，警消獲報到場，發現吳婦頭部重傷一旁還有嘔吐物，送醫搶救10天仍傷重身亡死亡。

警方起初懷疑吳婦遭人惡意丟包，但車上並無打鬥痕跡，檢方依遺棄致死罪嫌起訴；法院審理時，廖供稱在高速公路時有聽見「匡匡」聲音，但他抵達天成醫院才發現後座乘客不見了，且自己一直受到幻聽聲音干擾才忘記報警，隔天警察就找到他了，他沒有遺棄吳婦。

桃園地方法院一審根據後車行車記錄器畫面，廖案發時煞車燈有亮起，顯見廖有所察覺而踩煞車，卻未停車查看就離去，認定廖遺棄故意明確，依違背義務遺棄罪判6月徒刑，得易科罰金。

台灣高等法院二審指出，廖依運送契約對吳婦有扶助、保護義務，且主觀上知悉吳婦摔下車卻未報警、停車求助，確實有遺棄故意，但尚無證據顯示吳婦身亡與廖遺棄有關。

再者，根據廖表示，幻聽內容是怪力亂神，但擔心有乘客不敢搭他車，他可以分辨幻聽只是需要很專注，另經精神鑑定符合思覺失調症，有幻覺、妄想，認定廖辨識行為能力，應無顯著降低，改依違背契約而遺棄罪判刑7月，最高法院駁回上訴定讞。

示意圖／聯合報系資料照片
示意圖／聯合報系資料照片

國道 計程車

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