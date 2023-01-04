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金門1獨居老人外出天冷體力不支 城警溫馨護送返家

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門冬日氣溫驟降，寒風刺骨，一名罹患帕金森氏症的蔡姓老翁日前在金城鎮民生路土地銀行附近獨自推著輪椅在騎樓下徘徊，神情徬徨無助，金城分局金城派出所警員主動上前關懷，才發現老翁因先前氣切導致無法正常言語表達，員警利用紙筆跟老翁溝通許久，了解事情的原委，後來利用巡邏車協助載送蔡姓老翁返回住家。

金城分局今天表示，金城派出所警員黃延坤、吳勝傑2人在2日午時擔服巡邏勤務，巡經時發現，有一名老翁獨自推著輪椅在騎樓下徘徊，便主動趨前關切詢問，老翁身上並未攜帶任何證件，且因罹患帕金森氏症，先前氣切導致無法正常言語表達，警方立即使用警政系統查詢，第一時間確認其為住在金寧鄉下埔下之蔡姓獨居老人

員警在現場與老翁透過紙筆耐心溝通許久，方得知老翁誤以為當日郵局有營業欲前往辦理業務，而從金寧鄉其住所獨自推輪椅出門，因天氣寒冷且路途遙遠，因體力不支，只能就近停於路旁騎樓休息。

蔡姓老翁表示，他在該處短暫休憩待體力恢復後，會自行推輪椅返家，員警考量老翁為獨居老人，又無其他家人可協助，看到當日風勢大氣溫低下、距離其住家路途遙遠且沿途車流量龐大，擔心老翁獨自推輪椅可能無法順利自行返家，遂利用巡邏車協助載送蔡姓老翁返回住家。

金城分局藉此再次呼籲，家裡如有獨居長輩或容易迷路之年長者，除應特別注意其行蹤外，亦可向縣政府申請愛心手鍊，萬一遇困、走失時能讓處理員警能更順利、迅速提供協助使其平安返家。

金門冬日氣溫驟降，一名罹患帕金森氏症的蔡姓老翁日前在金城鎮民生路獨自推著輪椅在騎樓下徘徊，員警上前關懷，並協助老翁返家。圖／警方提供
金門冬日氣溫驟降，一名罹患帕金森氏症的蔡姓老翁日前在金城鎮民生路獨自推著輪椅在騎樓下徘徊，員警上前關懷，並協助老翁返家。圖／警方提供

輪椅 獨居老人

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