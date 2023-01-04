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台南市警界大調動！2線3星調任42人統一周五到任

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市政府警察局今天上午發布最新職務調動名單，針對第六序列2線3星警官共調動42人，統一在本周五到任，此次調整幅度不小且傳聞局長方仰寧可能回任警政署，格外引起外界關注。警方說，循例依適任人員品德操守 、陞遷積分 、工作表現及職務歷練等通盤檢討。

新任職務姓名及原任職務如下：

永康分局偵查隊隊長邱緯賓（第四分局偵查隊隊長）、第四分局偵查隊隊長李政憲（新營分局偵查隊隊長）、新營分局偵查隊隊長蔡志成（刑事警察大隊偵查第三隊長）、 刑事警察大隊偵查第三隊隊長陳德明（第一分局偵查隊警務員兼副隊長）、第二分局偵查隊長冷澤泉（第六分局偵查隊長）。

第六分局偵查隊長吳俊諺（ 白河分局偵查隊長）、白河分局偵查隊長劉文棋（刑事警察大隊第六隊長）、刑事警察大隊隊長胡義忠（善化分局偵查隊長）、善化分局偵查隊長潘志偉（刑事警察大隊刑事警察大隊 偵查組長）、刑事警察大隊刑事警察大隊組長 魏志紜（ 刑事警察大隊刑事警察大隊第七序列警務員）、第三分局偵查隊偵查隊隊長林威廷（刑事警察大隊刑事警察大隊科技犯罪偵查隊隊長）。

刑事警察大隊科技犯罪偵查隊隊長蘇毓翔（刑事警察大隊刑事警察大隊專員）、刑事警察大隊刑事警察大隊偵查第五隊長林文祺（資訊室警務正）、資訊室警務正黃志成 （新化分局山上分駐所警務員兼所長）、麻豆分局偵查隊長蔡鳴峻（玉井分局偵查隊長）、玉井分局偵查隊隊長鄭琮霖（刑事警察大隊預防組長）、刑事警察大隊預防組長郭若萱（第二分局民權派出所警務員兼所長警務員兼所長）。

刑事警察大隊偵查第二隊隊長隊長柯景祥（刑事警察大隊刑事警察大隊專員）、第三分局保安民防組組長許振昌（新化分局 保安民防組長）、新化分局保安民防組長潘惟立（ 防治科防治科警務正）、第五分局保安民防組組長顏嘉良（玉井分局保安民防組長）、玉井分局保安民防組組長林正義林（防治科防治科 查尋管理股股長）、 防治科防治科查尋管理股長陳正忠（ 佳里分局偵查隊長）、佳里分局偵查隊偵查隊長吳業昌（新化分局偵查隊長）

新化分局偵查隊隊長劉清友（ 刑事警察大隊偵查第一隊隊長）、刑事警察大隊刑事警察大隊偵查第一隊長陳志偉（刑事警察大隊專員）

刑事警察大隊專員胡益源（白河分局偵查隊警務員兼副隊長）、 第六分局交通組組長黃筱寧（交通警察大隊 綜合組組長）交通警察大隊綜合組 組長趙昭樹（交通警察大隊事故處理組組長）、交通警察大隊事故處理組組長蔡念臻（防治科警務正）、第六分局 保安民防組組長陳志卿（善化分局保安民防組組長）。

善化分局保安民防組長陳錦華（保防科警務正）、玉井分局督察組組長徐海平（歸仁分局督察組長）、歸仁分局督察組組長王冠雄（ 玉井分局督察組組長）、第二分局督察組長江俊億 （佳里分局督察組組長）、佳里分局督察組組長吳東嶸（第三分局督察組長）、第三分局 督察組組長林晏民（交通警察大隊督察組長）。

交通警察大隊督察組長王森雄（ 新化分局督察組組長）、新化分局督察組組長陳建宏 （督察室督察員）、第二分局交通組組長陳俞成（第五分局交通組長）、第五分局交通組組長林貴蘭 （交通警察大隊行政組組長）、交通警察大隊行政組組長翁偉力（督察室警務正）

南市警界大調動，2線3星調任42人統一周五到任。 記者謝進盛／攝影
南市警界大調動，2線3星調任42人統一周五到任。 記者謝進盛／攝影

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