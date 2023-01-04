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高雄爆裂物偵破！他遭職場霸凌積怨廿年 自製超陽春炸彈密謀復仇
高雄王姓男子因不滿20年前遭前同事職場霸凌，竟透過自身水電專業，看書學做炸彈，於昨天付諸報復行動，把爆裂物放在對方家門，卻因放置時間過長等因素失效，所幸，沒造成任何人員傷亡及釀災；但此案仍驚動周邊住戶，警方也出動防爆小組，事後揪出王男，將他依法函送，於13小時內破案。
據了解，王男與蔡男同為40歲，過去都在某水電工程行共事；王聲稱，20年前，蔡曾帶頭，職場霸凌他，才會懷恨在心。王男運用過去的水電專業，閱讀相關電路的書籍，自學製作爆裂物，並到五金行等店家購買相關材料，甚至自行實驗，更選在昨天付諸報復行動。
經查，王男昨天凌晨從鹽埕區騎車到楠梓區，並將機車停在巷口，徒步走到惠春街蔡男的住處，將製作好的爆裂物放混雜其他回收物品，分裝在三個垃圾袋，放在門口後，便徒步離開。
直到隔天清晨，因蔡男的母親起床，平時有收取回收的習慣，看到裝箱的物品放在門口，本以為是回收物，打開發現幾個寶特瓶裝有液體，倒掉之後，又逐一打開其他垃圾袋發現不尋常，才報警處理。
自製的爆裂物裝有不明液體、檸檬酸，一旁黏附電磁還有電線纏繞，另有消毒酒精罐；警方初步勘驗，沒有火藥成分，也無爆炸疑慮，後由刑事局防爆小組到場移除。
爆裂物失效的原因，疑因放置時間過長，加上蔡母把部分液體倒出，才讓爆裂物失去作用。
事後警方透過監視器，循線找到涉案的王男，並於昨晚9時20分到案，警詢後，將他刑法173條第3項放火燒毀住宅未遂罪函送偵辦。
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