快訊

雄三飛彈經緯儀竟送山東維修 中科院：已立即資安鑑定

強迫捐獻擴堂？宋逸民：按教友心意 沒拿任何一毛錢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄爆裂物偵破！他遭職場霸凌積怨廿年 自製超陽春炸彈密謀復仇

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄王姓男子因不滿20年前遭前同事職場霸凌，竟透過自身水電專業，看書學做炸彈，於昨天付諸報復行動，把爆裂物放在對方家門，卻因放置時間過長等因素失效，所幸，沒造成任何人員傷亡及釀災；但此案仍驚動周邊住戶，警方也出動防爆小組，事後揪出王男，將他依法函送，於13小時內破案。

據了解，王男與蔡男同為40歲，過去都在某水電工程行共事；王聲稱，20年前，蔡曾帶頭，職場霸凌他，才會懷恨在心。王男運用過去的水電專業，閱讀相關電路的書籍，自學製作爆裂物，並到五金行等店家購買相關材料，甚至自行實驗，更選在昨天付諸報復行動。

經查，王男昨天凌晨從鹽埕區騎車到楠梓區，並將機車停在巷口，徒步走到惠春街蔡男的住處，將製作好的爆裂物放混雜其他回收物品，分裝在三個垃圾袋，放在門口後，便徒步離開。

直到隔天清晨，因蔡男的母親起床，平時有收取回收的習慣，看到裝箱的物品放在門口，本以為是回收物，打開發現幾個寶特瓶裝有液體，倒掉之後，又逐一打開其他垃圾袋發現不尋常，才報警處理。

自製的爆裂物裝有不明液體、檸檬酸，一旁黏附電磁還有電線纏繞，另有消毒酒精罐；警方初步勘驗，沒有火藥成分，也無爆炸疑慮，後由刑事局防爆小組到場移除。

爆裂物失效的原因，疑因放置時間過長，加上蔡母把部分液體倒出，才讓爆裂物失去作用。

事後警方透過監視器，循線找到涉案的王男，並於昨晚9時20分到案，警詢後，將他刑法173條第3項放火燒毀住宅未遂罪函送偵辦。

高雄楠梓惠春街一處民宅外，昨天遭人放置疑似爆裂物。本報資料照，記者陳弘逸／攝影
高雄楠梓惠春街一處民宅外，昨天遭人放置疑似爆裂物。本報資料照，記者陳弘逸／攝影
高雄楠梓惠春街一處民宅外，昨天遭人放置疑似爆裂物。本報資料照，記者陳弘逸／攝影
高雄楠梓惠春街一處民宅外，昨天遭人放置疑似爆裂物。本報資料照，記者陳弘逸／攝影
高雄楠梓惠春街一處民宅外，昨天遭人放置疑似爆裂物。本報資料照，記者陳弘逸／攝影
高雄楠梓惠春街一處民宅外，昨天遭人放置疑似爆裂物。本報資料照，記者陳弘逸／攝影
高雄楠梓惠春街一處民宅外，昨天遭人放置疑似爆裂物。本報資料照，記者陳弘逸／攝影
高雄楠梓惠春街一處民宅外，昨天遭人放置疑似爆裂物。本報資料照，記者陳弘逸／攝影
高雄民宅放置爆裂物的40歲王姓男子，昨晚落網。本報資料照，記者陳弘逸／攝影
高雄民宅放置爆裂物的40歲王姓男子，昨晚落網。本報資料照，記者陳弘逸／攝影

職場 霸凌 炸彈

延伸閱讀

高鐵南延屏東不經仁武石化區 陳其邁搶先發布佳音

疑因20年前遭職場霸凌 他記恨至今到高雄民宅放爆裂物

傳奇鋼琴家「波哥雷里奇」台北演出 明首登高雄衛武營

高雄日月禪寺開山方丈圓宗長老圓寂 總統將頒褒揚令　

相關新聞

群創光電員工傳死訊 南科：已要求停工並加強工安宣導

面板大廠群創光電南科T6廠昨發生職業安全意外事故，造成一名員工不幸死亡，南科管理局表示，第一時間已依據職安法停工要求改善...

高雄爆裂物偵破！他遭職場霸凌積怨廿年 自製超陽春炸彈密謀復仇

高雄王姓男子因不滿20年前遭前同事職場霸凌，竟透過自身水電專業，看書學做炸彈，於昨天付諸報復行動，把爆裂物放在對方家門，...

春節前攤販進貨大批煙火 超過管制量恐遭罰150萬元

農曆春節許多人會依照習俗放鞭炮，業者看準商機大量進貨爆竹、煙火，花蓮縣消防局發現，近日有大批煙火運到縣內，由於煙火、爆竹...

彰化漁民出海未歸 海空協力搜救尚未尋獲

56歲顏姓男子昨天疑出海工作未歸，彰化消防局獲報出動空拍機、舟艇找人，因該區域河道位在台中轄區，台中消防局也派出船艇搜救...

蒙古籍貨輪東引海域沈沒4人落海 馬祖巡防區漏夜搜尋

連日東北季風強勁，一艘蒙古籍貨輪昨天清晨在馬祖的東引海域沈沒，船上共有5名陸籍船員，僅1人獲救，由於海象極度惡劣，搜救任...

國道驚見3輛火燒車釀6人輕重傷 一度造成竹科上班混亂

國道3號南下寶山路段今上午發生連環追撞事故，一輛預拌混凝土車未注意車前交流道回堵，竟直接衝撞回堵的排隊車潮，當場造成3輛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。