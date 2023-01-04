台南男徒步到桃園累癱路邊 拒警贊助笑「風中一匹狼」
54歲郭姓男子3個月前從台南市安平區出發，徒步北上遊歷，昨天走到桃園市蘆竹區，因為遇到寒流，又花光盤纏、多天沒進食，累癱在路邊，警方巡邏經過發現，將他帶回派出所用餐，事後郭男以自己是「風中孤獨一匹狼」為由，拒絕員警接濟便再度上路。
蘆竹警分局南崁派出所警員吳元耀及許芸慈於昨天下午1時許巡邏經過蘆竹區長榮路段時，發現郭姓男子倚著行道樹，癱坐在路旁，顯得十分虛弱，上前關心才知道他多日未曾進食，因此才會體力不支，累倒在路旁。
員警隨即將郭男攙扶上車，載回派出所休息，並提供暖食，等到他體力恢復後，才關心詢問來歷。
員警詢問才知，郭男3個月前開開心心自台南市徒步出發北上，想要四處遊覽，無奈1個月後遭遇寒流，氣溫驟降，延誤了旅遊進度，身上的錢也不足以支撐到達目的地台北市。
郭男說，自己不願放棄，堅持走到了桃園市蘆竹區，不過身上旅費也花費殆盡，沒錢買吃的。
員警想以自掏腰包贊助郭男現金，遭婉拒。郭笑稱，自己是「風中孤獨的一匹狼」，並在充分休息之後獨自離去，繼續旅途。
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