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老舊公寓常見陌生人進出 鄰居報案 警破獲四色牌賭場

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

陳姓男子在基隆市七堵區中古公寓住處，涉嫌經營四色牌賭場。鄰居發現常有陌生人進出報案，警方蒐證後，昨天持搜索票查緝，查扣賭具、賭資和抽頭金，並將陳男、5名賭客和12名觀賭者帶回調查，偵詢後依賭博罪嫌將陳送辦，5名賭客依違反社會秩序維護法裁處。

陳男在公寓涉嫌經營四色牌賭場，警方持搜索票查扣賭具、賭資和抽頭金，並將陳男和5名賭客帶回調查。記者邱瑞杰／翻攝
陳男在公寓涉嫌經營四色牌賭場，警方持搜索票查扣賭具、賭資和抽頭金，並將陳男和5名賭客帶回調查。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市警三分局今天表示，七堵派出所去年12月下旬執行清樓專案時，接獲住戶反映，住家附近常見陌生人進出，屋內會傳出吵雜聲，懷疑有人經營賭場。

警方多次前往勘查場蒐證後，研判屋內有賭博情事，向基隆地方法院聲請搜索票後，昨天下午前往現場搜索，進屋後發現有人聚賭四色牌，查扣賭資、抽頭金及5副四色牌。

據了解，這處賭場由40多歲陳姓男子經營，每局抽頭250元。賭客想上樓時，陳男會先在陽台查看才開門，但仍遭警方破解，內外合作成功查獲。警三分局表示，春節快到了，將持續打擊職業賭場，消弭潛在危害，維護社會治安。

陳男在公寓涉嫌經營四色牌賭場，警方持搜索票查扣賭具、賭資和抽頭金，並將陳男和5名賭客帶回調查。記者邱瑞杰／翻攝
陳男在公寓涉嫌經營四色牌賭場，警方持搜索票查扣賭具、賭資和抽頭金，並將陳男和5名賭客帶回調查。記者邱瑞杰／翻攝
陳男在公寓涉嫌經營四色牌賭場，警方持搜索票查扣賭具、賭資和抽頭金，並將陳男和5名賭客帶回調查。記者邱瑞杰／翻攝
陳男在公寓涉嫌經營四色牌賭場，警方持搜索票查扣賭具、賭資和抽頭金，並將陳男和5名賭客帶回調查。記者邱瑞杰／翻攝

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