影／婦爬上廢鐵堆拾資源回收體力透支下不來 梧棲警協助脫困

一名婦人爬上廢鐵堆撿拾資源回收，因體力透支下不來喊「救人」，台中市梧棲員警到場，婦人求抱她下來，員警抱下，婦人還想拉著回收物一起脫困。

元旦連續假期，台中市清水警分局除了維護連續假期之交通疏導與順暢，預防危害，守護治安也是警方著重，中市梧棲區一名7旬婦人柱著拐杖，1日下午4點許，外出在住家附近修車廠爬上廢鐵堆中撿拾資源回收，她爬上約膝蓋高度，拾起1個啤酒空鋁罐後，體力不支，無法爬回地面，不斷的喊救命，隨著天色昏暗，婦人的聲音也越來越微弱，幸好經路過民眾聽見求救聲，向警方請求協助。

台中市清水警分局梧棲分駐所副所長程士坤及警員鄭宏鈺獲報後，立即前往，因天色昏暗，警方在黑暗中不斷聽聲尋找，很快在堆放廢鐵的一處角落發現婦人趴在成堆的廢鐵小山上，員警爬上廢鐵協助，由於廢鐵堆無施力點，又深怕婦人受傷，2名警員花了很大的氣力才將婦人慢慢的扶到地面休息。

警方檢視婦人的身體狀況，她意識清楚並未受傷，家屬在警方通知後立即趕到現場，家屬表示，婦人下午柱著拐杖出門，但天黑未返家，即外出尋找，所幸警方即時尋獲，感謝警方的幫忙。