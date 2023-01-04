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10歲男童騎車貪玩7小時未歸 母急報警原來在田中玩泥巴

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

10歲李姓男童騎單車出門7小時未歸，警方調閱相關監視器影像，在一處田中發現男童身影，結束這場驚魂記。圖／讀者提供
10歲李姓男童騎單車出門7小時未歸，警方調閱相關監視器影像，在一處田中發現男童身影，結束這場驚魂記。圖／讀者提供

台中市一名10歲李姓男童騎單車出門，到了午休時間未歸，母親著急到派出所報案。警方調閱附近監視器，在中車路一處田中發現男童身影，原來男童在田裡玩到不亦樂乎，忘記已離家超過7小時，警方協助男童返家，結束這場驚魂記。

前天下午2點多，豐原警分局神岡分駐所警員羅士榮在所內值班，一名婦人跑進派出所，神色慌張地說10歲李姓兒子「不見了！」兒子早上7點獨自騎單外出就未返家，她在溝心路住家附近遍尋不著，希望警方協助。

羅士榮安撫男童母親，詢問男童平日動向後，開始調閱男童住家附近的監視器，果然發現男童騎乘腳踏車的身影。

羅立即通報線上巡邏警員魏清祥前往尋找，順利在神岡區中車路某處田邊發現男童，而男童正在田裡開心玩耍，完全不知道自己已經離家超過7小時。

警方上前確認男童身分後，隨即聯繫男童母親並將其安全地護送返家。男童母親感謝警方第一時間協助、積極調閱影像找回她的孩子，讓一家人得以團圓。

神岡分駐所所長陳信宇呼籲，民眾家中若有年幼兒童，應隨時留意其活動並注意安全，避免讓幼童離開視線，切勿讓孩子單獨外出，以免發生危險，平時也可訓練幼童熟記家人聯絡資訊，有助快速通知家人。

10歲李姓男童騎單車出門7小時未歸，警方在一處田中發現男童身影，結束這場驚魂記。圖／讀者提供
10歲李姓男童騎單車出門7小時未歸，警方在一處田中發現男童身影，結束這場驚魂記。圖／讀者提供
10歲李姓男童(右)騎單車出門7小時未歸，警方在一處田中發現男童身影，結束這場驚魂記。圖／讀者提供
10歲李姓男童(右)騎單車出門7小時未歸，警方在一處田中發現男童身影，結束這場驚魂記。圖／讀者提供
10歲李姓男童騎單車出門7小時未歸，警方調閱相關監視器影像，在一處田中發現男童身影，結束這場驚魂記。圖／讀者提供
10歲李姓男童騎單車出門7小時未歸，警方調閱相關監視器影像，在一處田中發現男童身影，結束這場驚魂記。圖／讀者提供

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