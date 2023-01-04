遮蔽車牌深夜車聚競速危駕 南警查獲21輛嚴辦

台南市七股區去年11月間傳出20多輛改裝車遮蔽車牌高速競速，警方趕往處理時車隊一哄而散，警經1個多月來抽絲剝繭掌握對象，陸續通知21名車主到案，警詢後今分別以公共危險、偽造文書罪嫌送辦，另視違規情節依違反道路交通管理處罰條例依法開單告發遏止歪風。

這起脫序交通事件，發生在去年11月27日凌晨1點許，據知，多達20多輛改裝車輛在七股區市道173線車聚，事先還將車牌遮蔽將馬路當賽道辦競速 ，車輛高分貝呼嘯而過，嚇壞用路人，居民也被吵醒向警方通報，佳里警分局啟動快打部隊趕至，眾人見狀鳥獸散。

警方為遏止危險駕駛歪風，比照重大刑案偵辦模式，特成立專案小組，調閱南市多處監視器清查過濾違規車輛，經過1個多月來調查，發現至少21部車輛聚集，其中多部車輛以遮蔽車牌或懸掛偽造車牌等方式，企圖躲避警方查緝，警追查發現，多部車輛罔顧其他用路人安全，見路口號誌已變換為紅燈持續高速闖越。

警方掌握相關事證後，逐一通知涉案車主、駕駛到案，警詢後依情節，將該21名涉案駕駛，分別依公共危險、偽造文書罪嫌送辦，另視違規情節依違反道路交通管理處罰條例分別依法開單告發，以達嚇阻效果。