快訊

金額確定了！蘇揆：年後全民發6,000元 中低收入戶還有加碼

《初戀》台詞「自衛隊不是軍隊」合實情 上下班如公務員

冷爆！北極渦旋中心零下85度 過年前恐現斷崖式降溫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遮蔽車牌深夜車聚競速危駕 南警查獲21輛嚴辦

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市七股區去年11月間傳出20多輛改裝車遮蔽車牌高速競速，警方趕往處理時車隊一哄而散，警經1個多月來抽絲剝繭掌握對象，陸續通知21名車主到案，警詢後今分別以公共危險、偽造文書罪嫌送辦，另視違規情節依違反道路交通管理處罰條例依法開單告發遏止歪風。

這起脫序交通事件，發生在去年11月27日凌晨1點許，據知，多達20多輛改裝車輛在七股區市道173線車聚，事先還將車牌遮蔽將馬路當賽道辦競速 ，車輛高分貝呼嘯而過，嚇壞用路人，居民也被吵醒向警方通報，佳里警分局啟動快打部隊趕至，眾人見狀鳥獸散。

警方為遏止危險駕駛歪風，比照重大刑案偵辦模式，特成立專案小組，調閱南市多處監視器清查過濾違規車輛，經過1個多月來調查，發現至少21部車輛聚集，其中多部車輛以遮蔽車牌或懸掛偽造車牌等方式，企圖躲避警方查緝，警追查發現，多部車輛罔顧其他用路人安全，見路口號誌已變換為紅燈持續高速闖越。

警方掌握相關事證後，逐一通知涉案車主、駕駛到案，警詢後依情節，將該21名涉案駕駛，分別依公共危險、偽造文書罪嫌送辦，另視違規情節依違反道路交通管理處罰條例分別依法開單告發，以達嚇阻效果。

佳里警分局長顏勤峰呼籲，為遏止改裝車輛集結危險駕車，將於假日深夜時段，持續規畫防制危險駕車勤務強力執法，民眾切勿以身試法。

台南市七股區去年11月間傳出20多輛改裝車遮蔽車牌高速競速，警方追查掌握21輛，今將車主、駕駛送辦。記者謝進盛／翻攝
台南市七股區去年11月間傳出20多輛改裝車遮蔽車牌高速競速，警方追查掌握21輛，今將車主、駕駛送辦。記者謝進盛／翻攝
台南市七股區去年11月間傳出20多輛改裝車遮蔽車牌高速競速，警方追查掌握21輛，今將車主、駕駛送辦。記者謝進盛／翻攝
台南市七股區去年11月間傳出20多輛改裝車遮蔽車牌高速競速，警方追查掌握21輛，今將車主、駕駛送辦。記者謝進盛／翻攝
台南市七股區去年11月間傳出20多輛改裝車遮蔽車牌高速競速，警方追查掌握21輛，今將車主、駕駛送辦。記者謝進盛／翻攝
台南市七股區去年11月間傳出20多輛改裝車遮蔽車牌高速競速，警方追查掌握21輛，今將車主、駕駛送辦。記者謝進盛／翻攝

偽造文書

延伸閱讀

台南正副議長賄選案 專案小組偵訊9人、1人未到案

國民黨中常委蕭景田涉買票 法官罕見裁定800萬交保

台南市正副議長選舉涉賄案 圓山開發總裁楊志強晚間到案

55歲男向84歲母討錢不成竟作勢放火 警一腳踩熄制伏

相關新聞

台南市警界大調動！2線3星調任42人統一周五到任

台南市政府警察局今天上午發布最新職務調動名單，針對第六序列2線3星警官共調動42人，統一在本周五到任，此次調整幅度不小且...

影／宜蘭某國中女學生遭砂石車輾過 阿嬤目擊爆哭

宜蘭縣冬山鄉冬山路與安中路交叉路口，今天傍晚發生砂石車撞傷冬山國中女學生，當時女學生放學，卻在過斑馬線時被砂石車捲入，被...

婦人搭小黃高速公路摔出車外慘死 司機不甩開車走人下場要坐牢！

桃園市廖姓計程車司機4年前載吳姓婦人經國道一號楊梅路段時，吳婦跌出車外身亡，但廖未停車報案，反而直接離開；廖到案時供稱深...

高雄爆裂物偵破！他遭職場霸凌積怨廿年 自製超陽春炸彈密謀復仇

高雄王姓男子因不滿20年前遭前同事職場霸凌，竟透過自身水電專業，看書學做炸彈，於昨天付諸報復行動，把爆裂物放在對方家門，...

老舊公寓常見陌生人進出 鄰居報案 警破獲四色牌賭場

陳姓男子在基隆市七堵區中古公寓住處，涉嫌經營四色牌賭場。鄰居發現常有陌生人進出報案，警方蒐證後，昨天持搜索票查緝，查扣賭...

宜蘭台9線大車對撞 單線雙向通車中

宜蘭台9線北上115.6K東澳到南澳路段，上午7時許發生車禍，砂石車與大貨車對撞，大貨車撞進道路護欄，造成全線堵車，車流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。