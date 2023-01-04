小小消防闖關來了！ 8日葫蘆墩文化中心登場還送消防模型車

深受小朋友喜愛的「小小消防員闖關」來了！本周日(8日)在葫蘆墩文化中心登場，將由台中市消防局消防員帶領學童體驗水帶保齡球、搶救最前線等遊戲，過關斬將能獲得限量消防模型車，不容錯過。當日豐原中央獅子會、豐原惟美獅子會將捐贈總市值近600萬元的消防車、救災警備車，以實際行動力挺消防量能。

本周日上午9點到下午2點，葫蘆墩文化中心將舉辦「2023愛心有您點亮 公益義賣園遊會」活動，現場義賣所得捐給公益團體，邀請大家一起到場看表演、作公益。

台中市消防局舉辦「防火防災宣導親子體驗活動」，有孩子最喜歡的消防員到場，消防大哥哥、大姊姊將親自帶領小小消防員闖關體驗水帶保齡球、急救小尖兵等任務，過關可獲得限量消防模型車，包含：救護車、雲梯車、消防快艇等造型，詢問度破表，十分搶手。

活動當天，豐原中央獅子會陳會長東昇及豐原惟美獅子會蕭會長寶玉賢伉儷秉持「取之於社會、用之於社會」理念，號召2獅子會全體獅友，募資捐贈一輛市價400萬元的小型消防水箱車、市價171萬餘元的救災警備車，提升豐南消防分隊救災效益。

消防局表示，豐南分隊首輛救護車，是由海原晟股份有限公司陳總裁東昇(現任豐原中央獅子會會長)為紀念母親所捐贈，前年上線服勤首日便接獲到院前無生命徵象患者(OHCA)，經救護人員急救後，患者到院前恢復生命徵象。