老翁摸黑搜刮檳榔攤 預謀行竊機車還停得老遠

洪姓老翁趁半夜檳榔攤打烊後，潛入檳榔攤涉嫌搜刮財物，高雄警方追查半個多月，查出他涉案前把機車停到數百公尺外掩人耳目，偷走攤內現金和價值1萬多元的香菸，依竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，71歲的洪姓老翁曾也有竊盜紀錄，去年12月15日凌晨1點多，他到高雄市鳳山區光遠路，涉嫌搜刮各種品牌香煙172包及現金3200元逃逸。

當天上午7時多，檳榔攤員工王姓女子準備營業，發覺檳榔攤鐵門遭破壞打開著，進店查看，見店裡遭翻動過，香菸和現金都被偷，共損失近2萬元，趕緊報案。

警方調閱周邊監視器影像畫面，發現1男子當天凌晨趁四下無人，侵入檳榔攤行竊，得手後步行離開，經半個月調閱相關監錄畫面，發現洪姓老翁涉案前，把機車停在鳳林路黃埔公園旁，規避警方查緝，1月2日通知他到案。