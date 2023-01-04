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台南善化凌晨民宅濃煙 7人急逃生被救出1不適
台南市善化區一棟透天厝今凌晨傳出火警，屋內冒出火光及濃煙，幸屋主孫子發現，緊急喚醒屋內6名大人1名小孩，及時逃至4樓頂，最後由消防隊員摸黑救出，度過驚魂夜，起火原因不排除電線起火，仍待釐清。
台南市消防局119勤務中心是在凌晨1點28分獲報，善化區興華路上4樓透天厝1樓冒煙，邱姓屋主6大1小及飼養的貓、狗，已全部逃至4樓頂待救，消防局前後2梯次調派第四大隊善化、新市、南科、大內、山上、安定、新化等消防分隊共11車24人趕往。
消防隊員趕抵發現屋內仍有火光及濃煙，經以破壞工具切割鐵門灌救，在1點59分撲滅。
不過現場大量濃煙，消防隊員全副武裝摸黑進入屋內，順著樓梯最後來到頂樓確認人員全數逃出，經完成排煙後再逐一將所有人下樓護送至戶外，仍驚魂未定。
其中，65歲邱姓屋主身體略感不適，為慎重起見，經家屬陪同由救護車送往鄰近麻豆新樓醫院就醫，消防局訪查及根據先發現火警的屋主孫子轉述，研判起火點應在1樓，不排除肇因電線起火，全案仍待釐清。
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