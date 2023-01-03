影／台中西屯晚間傳打架糾紛 警獲報帶回6人送辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區至善路在3日8時許傳出有民眾打架，警方獲報出動21名警力到場，陸續帶回6名涉案人，據查，糾紛是黃男與林男有債務糾紛，相約在場談判後動手，全案在警詢後，將依聚眾鬥毆、傷害等罪移送法辦。

第六警分局在3日晚間8時許，接獲通報，西屯區至善路有糾紛案，分局啟動快打，10網21名警力迅速到場壓制，協助將傷者送醫，並將現場滋事分子全數逮回派出所，依法嚴辦。

經查，黃姓男子（35歲）與林男（42歲）疑有債務糾紛，黃男夥同5名友人找林男談判，一言不合進而動手毆打，造成林男全身多處擦挫傷，警方快打部隊迅速到場制止，逮捕黃嫌等4人，

另外有2名嫌犯逃離現場，第六警分局在案發後2小時內，陸續即將二人追緝到案，警方詢問後，將涉案6人依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌，移送台中地檢署嚴辦。

第六警分局長蔡元戎強調，警方絕對不允許不法行為挑戰公權力，也呼籲民眾切勿藉故生端，警方對於犯罪行為絕不寬貸，對不法分子必將通通繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

台中市西屯區至善路在今晚傳出打架糾紛，警方陸續帶回涉案6人。圖／讀者提供
台中市西屯區至善路在今晚傳出打架糾紛，警方陸續帶回涉案6人。圖／讀者提供

鬥毆 債務 台中市

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