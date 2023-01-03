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影／宜蘭某國中女學生遭砂石車輾過 阿嬤目擊爆哭

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭縣冬山鄉冬山路與安中路交叉路口，今天傍晚發生砂石車撞傷冬山國中女學生，當時女學生放學，卻在過斑馬線時被砂石車捲入，被壓在砂石車駕駛座車輪下方，失去心跳呼吸，鄰居看到是認識的女孩，女學生的阿嬤也跑出來看到這一幕，嚇到放聲大哭，重傷女學生目前搶救中。

宜蘭消防局表示，下午5點17分接獲報案後，派遣冬山分隊與馬賽分隊人、車前往救援，22分抵達現場並回報狀況，14歲的國中女學生被壓在砂石車駕駛座車輪正下方，無呼吸、心跳（OHCA），經消防人員搶救脫困。女學生脫困時，尚處於OHCA，消防隊員急救之後，由冬山91車送往聖母醫院救治。

附近民眾說，聽到撞擊聲出來察看，認出被撞者是家住附近的女學生，女學生阿嬤也看到這一幕，當場大哭。送醫後，家屬趕到醫院守候，女學生到院後恢復生命跡象，但呼吸、心跳仍時有時無，目前仍在搶救中。

羅東分局調查，砂石車駕無酒駕，從加油站駛出，在路口要右轉時，疑似因為天雨未注意車前狀況與砂石車視覺死角，把剛要過斑馬線的女學生，捲入輪下。駕駛並未酒駕，也無疲勞駕駛情形，詳細肇事原因仍待警方進一步釐清。

肇事砂石車右轉時疑因下雨視線不佳與視覺死角，應注意而未注意到過斑馬線的女學生。圖／宜蘭縣警局羅東分局提供
肇事砂石車右轉時疑因下雨視線不佳與視覺死角，應注意而未注意到過斑馬線的女學生。圖／宜蘭縣警局羅東分局提供
宜蘭冬山鄉發生砂石車輾過女學生車禍，消防人員獲報趕到現場。圖／宜蘭縣消防局提供
宜蘭冬山鄉發生砂石車輾過女學生車禍，消防人員獲報趕到現場。圖／宜蘭縣消防局提供

砂石

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