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台中24歲女網咖產子稱「小孩走了」 涉生母殺嬰罪嫌

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中24歲潘姓女子3日凌晨突在台灣大道1間網咖產子，但產後疑似情緒不穩涉嫌殺害新生兒，還連同遺體、臍帶及胎盤打包裝袋，後來在朋友勸說下自行向警方報案，潘女雖否認殺嬰，辯稱是在替小孩急救，但檢警持保留態度，全案朝生母殺嬰罪嫌偵辦，潘因產後目前救護就醫中。

台中市消防局3日凌晨約3點獲報，台灣大道一間網咖有女性患者身體不適，到場經詢問對方稱剛生產完腹痛，消防確認剛出生的男嬰已明顯死亡因此未送醫。

檢警調查，潘女未婚，男嬰父親身分仍不詳，潘2日搭乘朋友的車到東協廣場的網咖包廂，3日凌晨突然腹痛緊急聯絡幸姓女友人幫買物資到場，但幸女抵達時潘已經生產，地上遍布血跡、羊水，且男嬰已經沒了呼吸心跳。

幸女見狀也嚇了一大跳，表示不知該如何處理，勸說下潘才主動打電話向鄰近的繼中派出所報案，潘向警方稱「小孩已經走了」，員警趕赴網咖見潘、幸待在包廂內，並詢問「小孩子呢？」潘才說放在一旁的後背包內。

警方發現，潘女當時連同男嬰遺體、胎盤及臍帶等，先用1個黑色塑膠袋套入，再整包放入後背包，潘否認殺害兒子，辯稱是在幫男嬰做CPR急救，蹲在一旁查看有無呼吸等。由於潘女未婚，警方同步也調閱她有無產檢紀錄，確認男嬰出生時是否足月。

台中地檢署由外勤檢察官昨初步相驗，檢方初步認定男嬰疑似遭潘女殺害，由於潘女生產完身體不適目前仍在醫院治療中，檢方仍無法訊問，現由警方在場戒護就醫。

檢方指出，潘產後生體不適、情緒不穩，昨會同法醫相驗從外觀無法確認男嬰死因，將進一步擇期解剖，釐清男嬰是產後死亡或因外力介入致死，現則朝刑法第274條生母殺嬰罪嫌偵辦。

台中24歲潘姓女子3日凌晨突在台灣大道1間網咖產子，但產後疑似情緒不穩涉嫌殺害新生兒。示意圖／ingimage
台中24歲潘姓女子3日凌晨突在台灣大道1間網咖產子，但產後疑似情緒不穩涉嫌殺害新生兒。示意圖／ingimage

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