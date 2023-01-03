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55歲男向84歲母討錢不成竟作勢放火 警一腳踩熄制伏
嘉義縣民雄鄉55歲李姓男子長期無業，昨天在家裡疑似向84歲母親討錢不成，情緒激動，涉作勢要點火，警方獲報趕抵後，他拿打火機點燃報紙，員警趕緊上前壓制，並一腳踩熄，將他帶回法辦；檢方今天訊後認為，他涉及公共危險、恐嚇罪嫌，且有反覆實施之虞，聲請羈押獲准。
據了解，李姓男子和年邁母親、胞姐同住，身體有疾病，沒有固定工作卻疑似欠債，昨天下午4點多向母親討錢，疑因此作勢要燒機車，胞姊見狀趕緊報案。
警方抵達李姓男子住處時，他獨自1人在房間內，但看見員警，竟怒吼「想去死」、「不想活了」，用打火機點燃報紙，員警見狀，衝上前制伏他，同時一腳踩熄火苗，才沒有使火勢延燒；過程中李姓男子些微擦傷，前往醫院包紮。
李姓男子製作筆錄時，否認放火要燒房子或家人，警方仍依公共危險罪嫌送辦；檢方訊後，認為他涉公共危險、恐嚇罪嫌，聲請羈押。
嘉義地院審理考量，李姓男子坦承犯行，若沒及時撲滅火勢可能造成嚴重後果，且他只因向母親討錢被拒絕，就有意放火，本身有欠債、沒固定工作，之前也有類似情況，恐怕有反覆實施之虞，裁定羈押。
李姓男子母親、李的胞姊表達想聲請保護令，警方已協助處理，同時向社政單位做相關通報。
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