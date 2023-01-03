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台中年輕媽媽第1胎送養 泡網咖數日產下第2胎死亡生父不詳

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

台中24歲潘姓女子在台灣大道一間網咖產下一名男嬰，但產後疑似涉嫌殺害新生兒，還連同遺體、臍帶及胎盤打包裝袋。示意圖／ingimage
台中24歲潘姓女子在台灣大道一間網咖產下一名男嬰，但產後疑似涉嫌殺害新生兒，還連同遺體、臍帶及胎盤打包裝袋。示意圖／ingimage

台中24歲潘姓女子今凌晨突在台灣大道一間網咖產下一名男嬰，但產後疑似涉嫌殺害新生兒，還連同遺體、臍帶及胎盤打包裝袋，後來在朋友勸說下向警方報案，檢警不排除潘女痛下殺手朝殺人罪嫌偵辦。據了解，潘女生了2個小孩，第1個孩子已經出養，第2個男嬰出生不久後離世。

檢警調查，潘女未婚，男嬰父親身分不詳，潘女凌晨因突然腹痛緊急聯絡朋友，對方依她所稱地點到該網咖時，發現潘女已經產下男嬰，且潘當時疑似緊掐男嬰頸部，儘管友人趕緊制止，但男嬰仍無呼吸心跳，潘經朋友勸說下才主動打電話向警方報案。

據了解，潘女生了2個小孩，第1個孩子已經出養，潘女與家中相處不睦，已經泡在網咖數日，未料突然腹痛，在網咖生下第2個男嬰，出生不久也死了。潘女辯稱並未掐死男嬰，而是手按男嬰胸口在做急救動作，但與潘女朋友說法有出入，男嬰死因仍待警方進一步調查釐清。

台中地檢署由外勤檢察官殷節今初步相驗，檢方初步認定男嬰疑似遭潘女殺害，由於潘女生產完身體不適目前仍在醫院治療中，檢方仍無法訊問，現由警方在場戒護就醫。

檢方指出，潘產後身體不適、情緒不穩，今會同法醫相驗從外觀無法確認男嬰死因，將進一步擇期解剖，釐清男嬰是產後死亡或因外力介入致死。

台中市社會局表示，女子現在住院中，社工已完成訪視，後續也將訪視家屬。

女生 腹痛 社工 新生兒 殺人

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