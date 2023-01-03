橫行雲嘉區竊盜太陽光電電纜集團狡猾 栽在嘉義縣警方手上

春節將近，全國警方加強重要節日安全維護工作起跑，嘉義縣布袋警分局晚間宣布破獲專偷雲林、嘉義海區，太陽能光電公司電纜線竊盜集團，逮捕主嫌嚴姓男子及2名共犯、毒品一批，檢方聲押獲准。

警方說，嚴姓主嫌等3人，在雲林、嘉義海區竊取太陽能光電公司電纜線，太陽能光電公司損失近千公尺電纜線，維修費20多萬元，警方查扣電纜線70公斤、銅塊一批重10斤、犯案車輛1輛、破壞剪及相關工具、海洛因0.47公克，偵詢後依加重竊盜、毒品罪嫌，將嚴姓主嫌等3人移送地檢署偵辦，擴大追查共犯及銷贓管道，法院裁定羈押。

布袋警分局上月接獲某太陽能光電公司報案，指稱義竹鄉工地，從去年12月起陸續發生多起電纜線遭竊，影響漁電共生造成大量漁蝦死亡及民眾用電損失，立即組專案小組，報請檢察官指揮偵辦。