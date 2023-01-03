淡水、三重2起火警均與老人家有關 造成4人受傷送醫

新北市淡水、三重今天上午分別發生火警，2案都與老人有關，都造成長者受傷送醫，其中1件因為電動車電瓶爆炸，另1件因操作瓦桶鋼瓶不當。年關將近，消防局提醒民眾多加留意相關安全規範，多多關懷老人。

上午11時許在三重區大同北路某民宅前，57歲陳姓男子和48歲曾姓妻子，共同攙扶行動不便的83歲潘姓母親坐上電動三輪車準備外出，當阿嬤坐好在後座，一轉動鑰匙通電，座椅下方的電瓶突然爆炸起火。

火苗順勢往上延燒，燒到阿嬤的兩條腿，兒子和媳婦連忙拿滅火器並報案。消防隊趕抵時火勢已經熄滅，但阿嬤的下肢約有20％面積燒燙傷，媳婦和兒子的手部亦在滅火時受到輕傷，3人均由救護車送往台北馬偕醫院急診。消防隊事後檢查發現，阿嬤的電動車電瓶並無CNS檢驗合格標章。

稍早上午9時許在淡水區清水街某公寓6樓頂樓加蓋，則有1名75歲李姓獨居老婦，煮食時不當操作瓦斯桶，導致廚房起火燃燒，消防隊趕抵迅速滅火，阿嬤臉部被瞬間大火高溫烘到發紅，預防性送醫暫無大礙。

調查發現阿嬤的廚房放了3支瓦斯鋼瓶，1支連接熱水器、1支連瓦斯爐、1支備用。今天上午她煮食發現爐火太小，即自行更換備用瓦斯鋼瓶，繼續烹煮食物。

後來阿嬤伸手去旋轉剛剛換下、未接管的瓦斯鋼瓶氣閥，殘餘瓦斯外洩引燃爐火釀成火災。幸好沒有擴大延燒，消防隊及時趕抵撲滅。

消防局第三大隊長黃弟勝呼籲，購買電動車，務必認明CNS檢驗合格產品，否則可能因過度充電升溫造成爆炸，更要注意電池使用年限及老化狀況，停車與充電處均應避免堆放可燃物，才能避免發生火警延燒擴大災情。