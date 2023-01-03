網轉貼高虹安不要環保局派遣工 竹市府澄清提告散播者

新竹市長高虹安。聯合報系資料照／記者張裕珍攝影

新竹市政府今天傍晚發布新聞稿指出 ，昨天早上9點31分，有民眾於臉書社團「新竹人新竹事」中貼文表示「南寮漁港怎麼了，怎麼這麼髒」，有網友留言稱「因為他（指高虹安市長）說環保局不要用派遣工，都要用正職」，經竹市府發言人施淑婷澄清無此事後，又有臉書粉絲專頁「郎員大」、「海人」分享相關資訊，施今天傍晚赴警局提告違反社維法，強調期許發揮以訟止謗的作用。

施淑婷說，在網友Ta Ko在留言後，她昨天至社團中留言回覆告知民眾環保局同仁處理情形，並且澄清關於網友Ta Ko所留言內容完全是子虛烏有，高虹安市長從未說過環保局不要用派遣工。

發言人施淑婷說，在說明澄清資訊後，網友Ta Ko隨後自行將帶有錯誤資訊的留言刪除，但在澄清資訊發布15小時之後，臉書粉絲專頁「郎員大」、「海人」依舊分享網友Ta Ko的留言截圖；「郎員大」分享截圖稱「我看再過沒多久『路平燈亮水溝通』也要變成 #膨風城 的一種奢求」；海人則是分享截圖說「這一題很簡單 都要怪沈慧虹沒有選上 不然清潔員就不會過完年就失業了！！！（疑）」。

施淑婷強調，即便網友Ta Ko在了解事情原委後主動刪除留言，這2個粉絲專頁不只發表言論之前未善盡查證義務，事後更沒有進行訊息更正或澄清作為，相關行為已有違反社維法嫌疑。

施認為，不實謠言不只傷害竹市府同仁士氣，更造成基層人心惶惶，她今天下午5點18分正式至新竹市警察局報案，期許發揮以訟止謗的作用，務必讓這些粉絲專頁所有者理解，並不是躲在網路之中以匿名方式散布不實訊息就無須負擔任何法律責任。

施淑婷表示，未來竹市府也會更積極在網路社群中，針對民眾熱議的市政事件提供官方回應，讓市府同仁的努力與付出獲得應有的評價，以維市府公信力。

新竹市政府今天指出，針對不實謠言，已至警察局報案。圖／市府提供

新竹市政府發言人施淑婷針對網路謠言留言澄清。圖／市府提供