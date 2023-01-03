台中男陳屍轎車內 手握方向盤、排檔桿仰躺駕駛座
台中陳姓男子今被發現陳屍轎車內，有民眾經過南屯區惠文路發現該車因違停，靠近才驚覺駕駛呈現仰躺，一手握方向盤、一手則緊抓排檔桿姿勢，但整個人一動也不動，警消到場確認陳已死亡僵硬，經查車內有心臟疾病藥物，不排除因病死亡，已報請檢方相驗釐清死因。
台中第四分局今下午5多獲報，惠文路段有1輛中古自小客車因停放紅線，陳姓車主（58歲）仰躺在駕駛座內，消防到場確認陳男已經明顯死亡。
警方查，陳男的車今清晨6點多就停放該地未移動，車內也無打鬥或其他可疑痕跡，另警方也在車內發現陳相關心臟疾病的藥物，懷疑可能因病死亡。
警方同時聯繫到陳的家屬，確認他有相關心血管病史，另將報請台中地檢署相驗釐清確切死因。
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