快訊

還稅於民現金「年前確定領不到」 柯建銘：哪有時間開臨時會

台中男陳屍轎車內 手握方向盤、排檔桿仰躺駕駛座

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓男子今被發現陳屍轎車內，有民眾經過南屯區惠文路發現該車因違停，靠近才驚覺駕駛呈現仰躺，一手握方向盤、一手則緊抓排檔桿姿勢，但整個人一動也不動，警消到場確認陳已死亡僵硬，經查車內有心臟疾病藥物，不排除因病死亡，已報請檢方相驗釐清死因。

台中第四分局今下午5多獲報，惠文路段有1輛中古自小客車因停放紅線，陳姓車主（58歲）仰躺在駕駛座內，消防到場確認陳男已經明顯死亡。

警方查，陳男的車今清晨6點多就停放該地未移動，車內也無打鬥或其他可疑痕跡，另警方也在車內發現陳相關心臟疾病的藥物，懷疑可能因病死亡。

警方同時聯繫到陳的家屬，確認他有相關心血管病史，另將報請台中地檢署相驗釐清確切死因。

陳姓駕駛被發現陳屍小客車內，警方將報請檢方相驗釐清死因。記者曾健祐／翻攝
陳姓駕駛被發現陳屍小客車內，警方將報請檢方相驗釐清死因。記者曾健祐／翻攝

違停 車主

延伸閱讀

轎車煞車不及追撞油罐車 車頭全毀

影／老翁酒後想騎自行車摔倒還險被轎車輾過 酒測值1.76

台17台南北門轎車翻覆車禍 再添亡魂已3死

扯！壽山動物園停車場鋼筋外露 勾轎車底盤遊客慘了

相關新聞

台中23歲年輕媽媽網咖突腹痛產子 涉嫌徒手殺嬰戒護就醫中

台中23歲潘姓網咖女員工昨上班途中突腹痛產子，卻疑似將新生兒徒手殺害，並連同臍帶、胎盤全裝進塑膠袋，消防獲報到場發現男嬰...

桃園福容大飯店B1廚房起火 38員工15房客急疏散

桃園市桃園區福容大飯店今下午4時48分發生火警，地下一樓餐廳廚房因不明原因起火，現場煙霧彌漫，消防隊到場疏散38名員工、...

台中男陳屍轎車內 手握方向盤、排檔桿仰躺駕駛座

台中陳姓男子今被發現陳屍轎車內，有民眾經過南屯區惠文路發現該車因違停，靠近才驚覺駕駛呈現仰躺，一手握方向盤、一手則緊抓排...

宜蘭國中女學生捲砂石車底 無生命跡象送醫搶救中

宜蘭縣冬山鄉冬山路一段與安中路交叉路口，今天下午5點17分發生砂石車撞傷國中女學生OHCA失去生命跡象，目前送醫搶救中。

老人電動車故障受困3小時 桃警協助推車2公里

桃園市龍潭區85歲潘姓老人今天駕駛四輪電動代步車出外，驅車前往龍潭市區買東西，未料在龍潭區中興路，電動車突然沒電故障，老...

台中東區民宅火警延燒7戶 六旬男子3級灼傷命危

台中市東區大振街連棟民宅今天下午火警，65歲林姓住戶獨自在家、行動不便，遭灼傷，由消防員救出，緊急送中國醫藥大學附設醫院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。