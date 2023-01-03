台中23歲年輕媽媽網咖突腹痛產子 涉嫌徒手殺嬰戒護就醫中

台中24歲潘姓女子今凌晨突在台灣大道1間網咖產子，但產後疑似情緒不穩涉嫌殺害新生兒，還連同遺體、臍帶及胎盤打包裝袋，後來在朋友勸說下自行向警方報案，檢警不排除潘女痛下殺手朝殺人罪嫌偵辦，但潘剛產後身體不適戒護就醫中，現階段無法訊問。

台中市消防局3日凌晨約3點獲報，台灣大道一處網咖有女性患者身體不適，到場經詢問對方稱剛生產完腹痛，但經消防確認剛出生的男嬰已明顯死亡因此未送醫。

檢警調查，潘女未婚，男嬰父親身分仍不詳，潘凌晨因為突然腹痛緊急聯絡朋友，對方依她所稱地點到該網咖時發現潘已經生產，且男嬰沒了呼吸心跳，朋友當下也不知該如何處理，經勸說下潘才主動打電話向鄰近的繼中派出所報案。

台中地檢署由外勤檢察官殷節今初步相驗，檢方初步認定男嬰疑似遭潘女殺害，由於潘女生產完身體不適目前仍在醫院治療中，檢方仍無法訊問，現由警方在場戒護就醫。

檢方指出，潘產後身體不適、情緒不穩，今會同法醫相驗從外觀無法確認男嬰死因，將進一步擇期解剖，釐清男嬰是產後死亡或因外力介入致死。

對此，台中市警局第一分局沒有回應，僅表示全案檢察官指揮偵辦中。