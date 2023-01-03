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宜蘭國中女學生捲砂石車底 無生命跡象送醫搶救中
宜蘭縣冬山鄉冬山路一段與安中路交叉路口，今天傍晚發生砂石車撞傷國中女學生OHCA，目前送醫搶救中。車禍發生在冬山鄉台塑加油站旁，消防救護人員獲報趕到後，見這名女學生被捲入砂石車底下，經搶救脫困送往聖母醫院急救。
宜蘭消防局表示，下午5點17分接獲報案後，派遣冬山分隊與馬賽分隊人、車前往救援，22分抵達現場並回報狀況，年約14、5歲的國中女學生手被壓在砂石車駕駛座車輪正下方，無呼吸、心跳（OHCA），經消防人員搶救脫困。
女學生脫困時，尚處於OHCA，消防隊員急救之後，由冬山91車送往聖母醫院救治，到院後恢復生命跡象，但呼吸、心跳仍時有時無，後續狀況待醫院說明。
砂石車駕駛為中年男性，沒有受傷，目前尚未確認有無酒駕或疲勞駕駛情況，車禍的原因還待警方釐清。
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