瓦斯氣爆老翁燒燙傷送醫 嘉義縣1周內2起使用瓦斯不慎意外

嘉義縣六腳鄉傍晚5點多發生家用桶裝瓦斯氣爆，造成85歲老翁燒燙傷，消防局救護人員將老翁送嘉義長庚救治，入冬寒流一波波，縣轄一周內東石及六腳鄉，接連發生卡式瓦斯及桶裝瓦斯使用不慎意外，消防局呼籲民眾注意使用瓦斯安全。

消防局說，家住六腳鄉正義村大橋頭的85歲老翁，疑炊事不慎，造成瓦斯桶氣爆，左腳及臉部面積共計10%的2度燒燙傷，頭髮及眉毛有燒焦的痕跡，意識清楚，送嘉義長庚救治。

消防局表示，事先留意或察覺瓦斯洩漏跡象，可大大降低瓦斯氣爆發生。事先預防瓦斯洩漏，避免造成氣爆危機，遵守「人離火熄」原則，使用瓦斯時，人不可遠離火源。常常有人因接電話、臨時離開等狀況而忘了瓦斯仍在燃燒，因此釀成遺憾。外出短時間內不用瓦斯，應將瓦斯總開關關閉，避免瓦斯洩漏。

使用瓦斯器具，鍋內煮湯或燒開水時，不要裝太滿，以免火被滿出來的湯水澆熄而漏氣。點火時，如果連續幾次沒點著，先關閉開關，等到漏出的瓦斯散去，才可再點火。瓦斯爐具要經常保養、清潔、檢查，以免發生漏氣或堵塞的現象。

瓦斯洩漏檢查方法，以毛筆沾肥皂泡沫塗於檢查處，如有漏氣則由於瓦斯壓力，形成氣泡。絕對不要用點火方式檢查漏氣，橡皮管要經常檢查，發現龜裂，破損時立即換新。炊煮時，請留意火燄不要被風吹熄。經常檢查瓦斯開關、橡皮管等，有無鬆動、破損。